Crawford natudlong Fighter of the Year

Usa ra man tuod ka away ang gisagubang ni American Terence Crawford sa 2025 apan napili gihapon siyang Fighter of the Year sa BoxingScene alang sa Year of the Wood Snake.
Hinuon dili kini ikasurpresa gumikan kay ang gisagubang nga away ni Crawford grabe ka lisod nga tahas nga pipila lang seguro ang nagtuo nga makuha niya ang kalampusan.
Gitumbok mao ang pag-ilog ni Crawford sa undisputed super middleweight title gikan ni Mexican supertar Saul “Canelo” Alvarez kinsa iyang gipilde pinaagi sa dominanteng unanimous decision niadtong Septiyembre 13 sa Allegiant Stadium sa Las Vegas, USA.
Ning awaya, nisaka og duha ka weight division si Crawford aron lang ikaharong si Alvarez nga maoy iyang gihandom nga away.
Si Crawford kinsa adunay 42-0, 31KOs nga rekord, nisugod sa 2025 nga wala siya masayod kon unsa nga lakang ang iyang pagabuhaton dihang hanap pa sa diyes panas nga mahitabo ang ilang panagharong ni Alvarez.
Gani, adunay mga nag-ingon nga delikado si Crawford kon moahat gyud siya sa pagpakig-away ni Alvarez.
Adunay higayon nga niingon si Crawford nga kon dili si Alvarez ang kontra, hayan posibleng moretiro na lang siya gumikan kay alang kaniya, wala na siya’y angayang pamatud-an human siya nahimong undisputed champion sa welterweight ug super welterweight divisions.
Ang usa ka boksidor tawgon nga undisputed champions kon maharos niini pagkuha ang mga bakos sa usa ka weight divisions sa upat ka mayorihiyang boxing bodies nga mao ang World Boxing Council (WBC), World Boxing Associationb (WBA), World Boxing Organization (WBO), ug International Boxing Federation (IBF).
Sa pagpursige ni Crawford, natuman gyud ang iyang tinguha ug gipamatud-an niya nga sakop ang pagtuo sa iyang mga kritiko.
Atubangan sa 70,482 ka mga tumatan-aw nga nagpunsisok sa Allegiant Stadium ug 41,000 viewers sa Netflix, gipamatud-an ni Crawford nga mas kuyaw nga hinagiban ibabaw sa ring ang abilidad kompara sa kusog ug bintaha sa gidak-on.
Ning bag-ohay lang, gianunsiyo ni Crawford nga opisyal na siyang niretiro bawon ang dakong dungog ug limpyong rekord, 42-0, 31 KOs. Nag-edad siya og 38. / ESL