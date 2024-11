Crawford posible nga moretiro na lang

Sa edad nga 37, duol na si American Terence Crawford sa tumoy sa iyang boxing career apan adunay usa ka away nga gusto pa niyang sagubangon.

Ang nakaapan lang kay hangtod karon, hanap pa sa diyes panas kon mahitabo kini.

Gitumbok mao ang tinguha ni Crawford nga makig-away ni Mexican superstar Saul Canelo Alvarez.

Si Crawford kinsa adunay 41-0, 31KOs nga rekord ug nahimong undisputed champion sa junior welterweight ug welterweight divisions, andam mosaka og timbang aron kontrahon ang hari sa super middleweight category.

Matod sa trainer ni Crawford nga si Robert Garcia nga kon padayong molikay ang kahigayunan kabahin sa tinguha sa iyang batos, hayan posible kining makadesisyon nga moretiro.

“Look, Crawford is a smart man. He’s already accomplished,” batbat ni Garcia nga napatik sa www.boxingscene.com.

“He already did a lot. He doesn’t need to challenge himself. He doesn’t need to prove anything. I’ve talked to him personally and my feeling is he wants that big fight against Canelo, and if he doesn’t get that, he might not ever fight again.”

Daghan pa untang puwedeng kontrahon si Crawford sama sa mga kampyon sa junior middleweight apan giklaro ni Garcia nga wala na’y interest ang iyang batos niini.

Gitataw ni Garcia nga wala na’y laing away ang nakahatag og dakong hagit alang ni Crawford.

“I don’t see him pleasing the fans just because they’re telling him he needs to fight this guy. He needs to fight that guy (Alvarez),” dugang ni Garcia. / ESL