Crawford tangtangan og world title

Inig tingog sa bagting sa away nila ni American Terence Crawford ug super middleweight champion Mexican Saul “Canelo” Alvarez karong Septiyembre 13, 2025, hayan opisyal na nga matangtangan og world title si Crawford.
Nakompirmar sa www.boxingscene.com nga nitugot ang World Boxing Association (WBA) nga mosaka sa ring si Crawford (41-0, 31KOs) isip ilang super welterweight champion.
Apan inig sugod gyud sa away nila ni Alvarez, tangtangon gikan kang Crawford ang WBA super welterweight title bisan unsa pa’y resulta.
Ang makabenepisyo niini mao si Abass Baraou sa Germany, kinsa niilog sa WBA interim supewr welterweight belt pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok kang Cuban Yoenis Tellez niadto lang Dominggo, Agusto 24, 2025 (PH time), sa Orlando, Florida.
Inig sugod sa away nila ni Crawford ug Alvarez, hayan isaka sa WBA si Baraou isip ilang bag-ong super welterweight king. / ESL