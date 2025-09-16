Crawford vs. Alvarez nakahakot og 41M viewers

Nakahakot og 41 million viewers gikan sa tibuok kalibutan ang panag-away nila ni American Terence Crawford ug Mexican superstar Saul Canelo Alvarez niadtong Dominggo, Septiyembre 14, 2025 (PH time), sa Las Vegas, USA.
Mao kini ang gipahibalo sa Netflix, nga niingon nga mao kini ang labing daghang viewers nga nahakot sa usa ka world title fight.
Gilauman nang daan mao gyud kini ang mahitabo sa daghang mga rason.
Usa kini ka depensa ni Alvarez sa iyang undisputed super middleweight title, usa kini ka away alang sa tradisyunal nga Mexican Independence Day, ug libre kini alang sa Netflix subscribers.
Ang away nila ni Mike Tyson ug Jake Paul niadtong Nobiyembre, 2024, nakahakot og og 108 million viewers sa Netflix apan dili kini usa ka world title fight. / ESL