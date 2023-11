Crawford wa maglagot apan misaway sa IBF

Gisaway ni American Te­rence Crawford ang International Boxing Federation (IBF) sa pagtangtang niini sa iyang welterweight title sa miaging semana.

Hinuon, gitataw ni Crawford nga wala ra siya’y kaligutgot sa New jersey-based sanctioning organization gumikan kay ang mahinungdanon alang kaniya, natuman na niya ang iyang tinguha nga mahimong labing unang boksidor nga makabaton og undisputed titles sa duha ka managlahing weight divisions.

Si Crawford, kinsa adunay 40-0, 31KOs nga rekord, mao gihapon ang tag-iya sa World Boxing Association (WBA), World Boxing Organization (WBO), ug International Boxing Federation (IBF) welterweight belts.

“Man, f--- the IBF! That’s what I say,” matod ni Crawford nga napatik sa www.boxingscene.com.

“But it’s cool, though. I’m not mad at ‘em, you know? I got what I needed, and that was, you know, undisputed. And the rest is history. You know, I don’t care about none of that.”