Creamline mikulit og kasaysayan

Ningkulit og kasaysayan ang Creamline Cool Smashers human nila nalangkat ang labing unang Grand Slam title sa Premier Volleyball League (PVL) niadtong Huwebes, Septiyembre 12, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Nahitabo kini human gipanghampak sa Cool Smashers ang Cignal HD Spikers sa usa ka duwa nga championship showdown sa Invitational Conference , 21-25, 25-17, 20-25, 26-24, 15-13, nga naghatag sa Cool Smashers sa ikatulo nilang sunodsunod nga kampyunato.

Ang Cool Smashers ni coach Sherwin Meneses ningharos paglabni sa mga titulo sa 2024 season nga mao nang All-Filipino Conference, Reinforced Conference, ug kining eight-day Invitational Conference.

Sa kinatibuk-an, kini maoy ika-10 nga PVL title sa Cool Smashers nga ningharos pagdaog sa tanan nilang mga taas sa kompetisyon diin ilang gipangbuntog ang defending champion Kurashiki, Thai squad Est Cola, PVL teams Cignal ug Farm Fresh Foxies sa preliminary round.

“Super happy, kasi nagawa namin ito nang sama-sama. And happy because Erica (Staunton) can also leave on a high note and leave with another win,” matod ni Michele Gumabao kinsa maoy napiling Most Valuable Player (MVP) sa komperensya.

“Masaya po, masaya na siyempre nakuha namin ‘yung championship ngayong Invitational na ‘di namin nakuha last Invitational Conference. And masaya rin na nakuha namin ‘yung Grand Slam,” batbat sab ni Kyle Negrito, kinsa maoy natudlong Finals MVP.

Ang imports nga sila si Erica Staunton ug Bernadeth Pons mao ang nangulo sa opensa sa Cool Smashers. Nitali og 29 puntos si Staunton samtang nimugna og 27 puntos si Pons.

Ang HD Spikers, nga nakasinati sa ikaduha nilang sunodsunod nga kapakyasan sa finals, gipangulohan sa ilang import nga si MJ Perez, kinsa nirehistro og game-high 42 puntos. / ESL