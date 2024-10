Crim student nagpa-blotter batok sa 2 polis sa Station 4

Ang pamilya sa tinun-an sa kursong criminology ang nagpa-blotter niadtong Huwebes, Oktubre 10, 2024, sa Marigondon Police Station 4 batok sa duha ka mga polis nga giingon nga nikulata sa estudyante.

Samtang, sa nagpadayon nga imbestigasyon sa mga awtoridad nakit-an nga adunay nagkalainlaing version base sa affidavit sa tag-iya sa balay nga mireklamo sa nahitabong pagpangawat niadtong Oktubre 4 sa Barangay Marigondon nga gikunpirmar sa tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) Christian Torres.

Usa ka semana human sa giingong pagpangulata sa duha ka polis ngadto sa criminology student una pa milihok ang kabanay nga magpa-blotter tungod kay giatiman pa nila ang biktima human nga gidala sa City Social Welfare and Development Office ngadto sa pribadong ospital sa Cebu.

“Tungod sa nahitabo sa akong bata, murag natrauma, maong wa gyud ko kaasikaso aning kasoha kay akong bata kay giatiman,” sigon sa amahan sa biktima. Dugang pa nga human makompleto ang tanan nga mga dokumento, iyang ipadayon ang pagpasaka og kaso.

Base sa migawas nga report sa SunStar Cebu, si Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan ug ang LCPO molusad og imbestigasyon bahin sa giingong pag-abuso sa usa ka estudyante nga giila nga si “Eric.”

Ang isyu nagsugod gikan sa usa ka Facebook post niadtong Oktubre 5 nga gihimo sa usa ka miyembro sa pamilya sa criminology student nga nagdetalye sa giingong pagpang-abuso.

Si Eric gipasanginlan nga nangawat og bisikleta ug chainsaw gikan sa balay diin siya nagtrabaho isip usa ka caretaker sud sa siyam ka tuig.

Sigon sa pasangil nga ang duha ka polis migapos, mikulata, midapog ug gipaubos sa drug test ang biktima sa ikaduhang andana sa police station.

AFFIDAVIT

Sa samang interview, gipadayag ni Torres nga base sa affidavit sa tag-iya, ang imbestigasyon nagpakita og lainlaing version sa insidente.

“Wa gud sila’y doubt sa bata ang ila lang ma-record ang incident pero during the course of the investigation nigawas ang lainlaing scenario,” matod pa sa opisyal.

Ang tag-iya sa balay miingon nga sa dihang mikanaog gikan sa second floor sa police station ang batan-on, wa siyay nabantayan nga nagtakiang ug gibati og sakit sa lawas ug wa mosulti ug unsay nahitabo didto sa taas. / DPC