Crime rate sa Cebu City sa Sept. 11-14, miubos

Niubos ang crime rate sa Dakbayan sa Sugbo sulod sa upat ka adlaw, diin duha ka adlaw walay natala nga index crime gikan Septiyembre 11 hangtod 14, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), duha lamang ka adlaw ang adunay natala nga index crime ug tag-usa lamang ka kaso.
Pulos kini Slight Physical Injury ug ang mga responsable pulos sab nadakpan.
Ang index crime maoy usa sa mga basehan sa kapulisan sa pag-assess sa kahimtang sa seguridad sa usa ka lugar tungod kay naglangkob kini sa crime against persons ug crime against property.
Lakip sa crime against persons ang murder, homicide, physical injury ug rape, samtang ang crime against property mao ang robbery, theft, carnapping, ug motornapping.
Nipasabot si Pelare nga hugot nilang gibantayan ang maong mga krimen pinaagi sa pag-deploy og dugang nga mga polis sa kadalanan ug sa mga lugar nga giila nga crime-prone areas.
Kon adunay matala nga krimen, gimanduan ni Cebu City Police Office Chief Police Colonel Ricky Sumalde ang kapulisan nga sulbaron kini dayon pinaagi sa dali nga pag-ila ug pagdakop sa responsable ug pagpasaka og kaso.
“I would like to report that gahapon we have recorded zero index crimes. This means walay natala, walay na-report nga crimes against persons and crimes against property. But actually, this doesn’t mean nga wala gyuy nahitabo. Probably, walay ni-report,” matod ni Pelare.
Tungod niini, gitinguha sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga makuha ang pagsalig sa katawhan aron dili magduhaduha ang mga biktima ug saksi sa pag-report dayon sa mga police station kon adunay nahitabong krimen sa ilang lugar.
Matod ni Pelare, ang maong kalampusan dili lamang resulta sa paningkamot sa kapulisan kondili apil sab ang aktibong partisipasyon sa lokal nga kagamhanan ug sa publiko.
Dako sab og natampo sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa dakbayan ang presensya sa mga polis sa kadalanan nga makatabang sa pagpugong sa krimen ug pagpaseguro sa seguridad sa katawhan.
Matod niya, kon walay mohatag og impormasyon bahin sa mga kriminal nga kalihukan, maglisod sab ang kapulisan sa pagdakop sa mga responsable.
Giangkon ni Pelare nga dili sayon nga makab-ot ang zero index crime tungod kay ang Dakbayan sa Sugbo giila nga usa sa mga sentro sa ekonomiya sa Central Visayas ug daghan ang mga tawo nga mosulod ug mogawas niini kada adlaw.
Gitinguha sa kapulisan nga dugangan pa ang ilang anti-criminality operations ug police visibility aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay, ug seguridad sa tibuok dakbayan. / AYB