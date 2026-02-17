Crime rate sa Rehiyon 7 mikunhod

Miubos og hapit 30% ang kinatibuk-ang kaso sa krimen sa Central Visayas base sa comparative data sa kapulisan gikan sa Agusto 2024 hangtod Pebrero 2026.
Gikan sa 1,472 ka mga kaso sa miaging tuig, nikanaug kini sa 1,031 karong tuiga.
Ang motornapping mao ang adunay pinakadakong pag-ubos nga niabot og 60% ug nisunod ang kaso sa rape nga 46%.
Ang tulis ug patay, parehong niubos og kapin sa 40% samtang ang kawat ug physical injuries nakatala sab og pagkunhod sa mga kaso.
Bisan sa maayong balita, nakita sa Police Regional Office 7 (PRO-7) nga nisaka og 10% ang kaso sa homicide.
Tungod niini, gimanduan ni Regional Director Police Brigadier General Redrico Maranan ang iyang mga sakop nga mas pahugtan ang pagpatuman sa balaod sa mga apektadong dapit.
Sumala sa PRO-7, niubos ang krimen tungod sa 5-Focused Agenda, ang programa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr.
Mas daghang pulis nga makit-an sa kadalan ug ang aktibong pakigbulig sa mga lungsoranon sa pagsumpo sa krimen. / AYB