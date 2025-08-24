Criminology student nasikop sa P816,000 Iloilo drug bust

Nasikop ang usa ka 26 anyos nga estudyante sa criminology sa buy-bust operation nga gihimo sa Batad Municipal Police Station (MPS), mga alas 5:00 sa hapon sa Core Shelter, Barangay Batad Viejo, Batad, Iloilo niadtong Huwebes, Agusto 21, 2025.
Ang Station Drug Enforcement Team (SDET), nga gipangulohan ni Police Captain John Predic C. Padilla, officer-in-charge sa Batad MPS, nikompiska sa gibana-bana nga 120 gramos sa gidudahang shabu nga adunay gibanabana nga P816,000 nga street value.
Ang suspek, kinsa naila sa alyas nga Jeffrey, 26, lalaki nga residente sa Core Shelter, Barangay Batad Viejo, Batad, Iloilo, ug usa ka estudyante sa Bachelor of Science in Criminology, giklasipikar isip usa ka “newly identified high-value individual (HVI).
Matod sa mga awtoridad, ang operasyon nagsugod human sa kapin sa usa ka buwan nga surveillance human sa usa ka tip gikan sa usa ka concerned citizen. / Leo Solinap / SunStar Philippines