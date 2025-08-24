Superbalita Cebu

Criminology student nasikop sa P816,000 Iloilo drug bust

Criminology student nasikop sa P816,000 Iloilo drug bust
ILOILO. Police seized around 120 grams of suspected shabu worth P816,000 from a 26-year-old criminology student classified as a newly identified high-value individual during a buy-bust operation in Barangay Batad Viejo, Batad, Iloilo, on August 21, 2025. (Photo courtesy of Ippo)
Published on

Nasikop ang usa ka 26 anyos nga estudyante sa criminology sa buy-bust operation nga gihimo sa Batad Municipal Police Station (MPS), mga alas 5:00 sa hapon sa Core Shelter, Barangay Batad Viejo, Batad, Iloilo niadtong Huwebes, Agusto 21, 2025.

Ang Station Drug Enforcement Team (SDET), nga gipangulohan ni Police Captain John Predic C. Padilla, officer-in-charge sa Batad MPS, nikompiska sa gibana-bana nga 120 gramos sa gidudahang shabu nga adunay gibanabana nga P816,000 nga street value.

Ang suspek, kinsa naila sa alyas nga Jeffrey, 26, lalaki nga residente sa Core Shelter, Barangay Batad Viejo, Batad, Iloilo, ug usa ka estudyante sa Bachelor of Science in Criminology, giklasipikar isip usa ka “newly identified high-value individual (HVI).

Matod sa mga awtoridad, ang operasyon nagsugod human sa kapin sa usa ka buwan nga surveillance human sa usa ka tip gikan sa usa ka concerned citizen. / Leo Solinap / SunStar Philippines

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph