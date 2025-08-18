Cruz mapasigarbuong nakakulit og history sa Guam basketball

Mapasigarbuon si San Miguel Beermen guard Jericho Cruz nga nakakulit siya og kasaysayan sa iyang pagduwa sa Guam national team sa bag-uhay lang nahuman nga FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia.
Si Cruz, kinsa usa ka ka Fil-Guamanian, nipakita’g aksyon sa premirong duwa sa Guam diin napangulohan niya ang team sa makapakugang nga kadaugan batok sa Syria, 82-73.
Ning sangkaa, nirehistro ang Finals MVP sa niaging Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Philippine Cup og 21 puntos lakip na niini ang lima ka triples.
Nahimo kini sa Guam bisan mao pa lang kini ang labing una nilang pagduwa sa kompetisyon, nga ipahigayon matag upat ka mga tuig.
Gumikan sa nasinati niyang hamstring injury, wala nakaduwa si Cruz sa nagsunod duha ka mga duwa sa Guam diin napilde sila batok sa Japan ug South Korea.
“We made history there. We won one game. Kasi coming from a small island na hindi alam ng iba kung saan, but we went to the big stage which is the FIBA Asia Cup,” matod ni Cruz nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
“Yun nga nanalo kami. Sobrang blessed kami na to get one win to make a history for the island of Guam.”
Alang ni Cruz, ang kampanya sa Guam sa FIBA Asia Cup usa na ka dakong kalampusan gumikan kay padayon pa nga nagpalambo kining maong nasod kon hisgutan ang basketball.
Matod ni Cruz, wala pa siya naghunahuna sa FIBA World Cup qualifiers karong Nobiyembre diin kauban sa Guam og bracket ang Gilas Pilipinas. / ESL