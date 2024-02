Cruz miagak sa Beermen

Nimugna og playoff career-high 30 puntos si Jericho Cruz aron agakon ang San Miguel Beermen sa kadaugan batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 108-98, sa Game 5 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup finals series niadtong Dominggo sa gabii, Pebrero 11, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Sa kadaugan, nailog pagbalik sa Beermen ang bintaha sa best-of-seven series, 3-2.

Kanunay nga naglabaw og dobleng numero ang Beermen pagsugod sa 4th quarter.

Apan hinayhinay nga ninggukod ang Hotshots hangtod nga napahak nila ang labaw sa Beermen, 99-96, sa hinapos nga bahin.

Human niini, nagpaulbo og three-point bomb si Cruz aron inaton ang labaw sa Beermen, 102-96, sa nahabiling 53 ka segundos.

Gipagawas sa Hotshots ang tanan nilang ikabuga apan naprotektahan sa Beermen ang maong labaw.

“We were just composed in the fourth quarter when they made a run,” matod ni San Miguel coach Jorge Gallent nga napatik sa www.pba.ph.

“We made certain mistakes but we just made up. As what I always say, we forget our mistakes and think of the next play, which the players did.”

Ang import sa Beermen nga si Bennie Boatwright nidugang og 21 puntos alang sa kadaugan samtang nakatampo gihapon og 18 puntos ug 15 ka rebounds ang Sugbuanong higante nga si June Mar Fajardo bisan aduna siya gipamati’ng sakit sa tiil (calf).

Ang Hotshots gipangulohan sa ilang import nga si Tyler Bey pinaagi sa iyang 34 puntos, niamot og 17 puntos si Jio Jalalon samtang nitampo og 15 puntos si Ian Sangalang.

Usa sa haw-ang sa Hotshots mao ang mangil-ad nga duwa sa ilang sinaligang pointguard nga si Mark Barocca, kinsa igo lang nakamugna og upat ka puntos.

Puntos matag usa:

San Miguel (108) – Cruz 30, Boatwright 21, Fajardo 18, Enciso 15, Trollano 10, Perez 8, Tautuaa 2, Ross 2, Lassiter 2.

Magnolia (98) – Bey 34, Jalalon 17, Sangalang 15, Lee 12, Dionisio 6, Abueva 5, Barroca 4, Dela Rosa 3, Laput 2. Quarters: 25-18; 48-41; 76-68; 108-98. / ESL