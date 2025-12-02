Superbalita Cebu

Cruz: PBA, FIBA wala’y kalahian

Cruz: PBA, FIBA wala’y kalahian
Cruz
Published on

Sa iyang pagduwa batok sa Gilas Pilipinas, nagkanayon si Guam guard Jericho Cruz nga mura ra sab siya’g nagduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) isip sakop sa San Miguel Beermen.

Si Cruz kinsa usa ka Filipino-Guamanian, nagduwa sa Guam nga kaduha gimakmak sa Gilas Pilipinas sa Window 1 sa 2027 FIBA World Cup Asian qualifiers.

"For me it's pretty much the same. It's just like having different teammates like when it comes to the court, it's like wartime for me,” matod ni Cruz nga napatik sa Spin.ph. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph