Crystal Joy gilubong na

Danguyngoy sa kasub-anan ang nilanog sa menteryo sa Ibo, Toledo City, alas 3:00 sa hapon, Martes, Pebrero 24, 2026 sa dihang gitumod na sa iyang katapusang pahulayan ang 12 anyos nga dalagita, Crystal Joy Abarquez.
Ang amahan ni Abarquez nga nabilanggo sud sa lima ka buwan ang gitugotan sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) nga makatambong sa lubong.
Gibanabana nga gatusan ka mga tawo ang nihatod sa paglubong ni Abarquez, o mas nailhan sa angga nga ‘Inday Joyjoy’.
Atol sa misa requiem nga gipasiugdahan ni Reverend Father Jake Reyes, sa St. John of Sahagun Shrine atol sa iyang homily siya nanghinaot nga mahunong na ang drugas, gihulagway nga naghitak ug sagad mabiktima ang mga inosente.
“Nagbangutan, nasubo ug naglagot ta sa nahitabo niining bataa.Katapusan na unta kining si Crystal nga biktima sa drugas,” tipik sa wali ni Fr. Reyes.
PAPA
Samtang ang amahan sa maong dalagita wa makapugong sa iyang emosyon nga sa iyang katapusang pagsud-ong gisulod sa lungon ang iyang anak.
Siya namahayag nga wa siya mahibawo kon unsay iyang mahimo ngadto sa suspek nga ila ra sab nga kaliwat, sa higayon nga magkrus ang ilang dalan.
Ang inahan sa namatay nga si Christine, taliwala sa iyang pagbangutan nagpasalamat sa mga tawo nga niduyog sa ilang kasub-anan.
“Napahimutang intawon og tarong si Inday. Salamat kaayo sa tanang tawo nga nitabang namo,” matod ni Christine.
MURDER
Sa susamang kalambuan napasakaan na og kasong murder ang suspek nga si Rowell Villapaña Jr. niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026.
Kahinumduman nga niadtong Pebrero 11 ang katapusang adlaw nga nakit-ang buhi ang biktima pinaagi sa CCTV footage nga niangkas og motorsiklo sa wa pa ikataho nga na-missing.
Apan napalgan'g dugta na ang lawas sa dalagita nga gihigot ang liog sa punoan sa lubi.
Nakit-an lang ang lawas human nga gitangag sa iro ang lapalapa sa namatay.
Nasubay kini sa kalibunan, utlanan sa Barangay Ibo ug Barangay Cabitoonan sa Siyudad sa Toledo. / JDG