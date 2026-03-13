CSBT gisugdan na'g ayo

Gisugdan na ang pag-ayo sa aspalto ug drainage works sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa dili pa ang mahal nga adlaw nga dagsaon sa mga pasahero.
Kini maoy gipahibalo ni Terminal Administrator Ahmed Cuizon human giaprubahan ang P12 milyunes nga proyekto nga trabahuon sa Ten Twenty Allied Developers.
Matod ni Cuizon nga bisan og sa sayo pa sa Oktubre 2025 na aprubahan na ang maong proyekto.
Nalangay ang pagpatuman niini tungod sa sunodsunod nga dili maayong kahimtang sa panahon.
Lakip sa maong proyekto ang kapin sa 3,000 metro kwadrado nga groundworks nga himuon by segment nga mahuman sud sa 10 ka adlaw, gikan sa alas 9:00 sa gabii hangtod sa alas 5:00 sa buntag.
Aron maseguro nga mahuman ang maong proyekto, gikinahanglan nga mahawanan ang ubang bahin sa terminal.
Tungod niini temporaryong gibalhin ang designated nga terminal sa mga Van-for-Hire (V-Hire) units duol sa Taboan Public Market.
“Kahibalo man tang tanan nga dugay na nang libaong, dili kay karon lang. Unya paglingkod ni Governor Pam, usa nas mga butang nga iyang gidali og pagtagad. Gani last year pa nahuman na og bidding ana… unya naka-issue na og Notice to Proceed, na-award na ang project,” matod ni Cuizon.
Gipasalig ni Cuizon nga mo-resume ang normal nga operasyon sa terminal subay sa pagkompleto na sa maong proyekto. / ANV