CSBT ibalhin atol sa Sinulog

Aron maminusan ang kahuot sa trapiko sa umaabot nga Sinulog Grand Parade 2026, ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo subling nipahibalo sa temporaryo nga pagbalhin sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa Enero 18, 2026, ngadto sa South Road Properties (SRP).
Sa usa ka advisory niadtong Enero 5, ang giplanong pagsira tumong nga mapahapsay ang dagan sa sakyanan sa sentro sa dakbayan ug maseguro ang saktong luna ug agianan alang sa mga opisyal sa gobiyerno, mga emergency response units, ug mga awtorisadong sakyanan atol sa parada.
Ang temporaryo nga pagbalhin sa operasyon sa CSBT gikan sa N. Bacalso Ave., ibalhin ngadto sa El Pardo, daplin sa Industrial Road sa SRP.
Ang pagbalhin magsugod sa alas 3 sa kaadlawon sa Enero 18 ug magpadayon hangtod mahuman ang tanang kalihukan sa Sinulog.
Giawhag sa kagamhanan sa dakbayan ang administrasyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga aprobahan kini nga lakang. Ang CSBT gipanag-iya ug gidumala sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo.
Gitambagan ang mga sumasakay ug mga transport operator sa pagplano sa ilang mga biyahe og sayo ug pag-monitor sa mga opisyal nga advisory sa dakbayan alang sa mga update sa rota ug kahimtang sa terminal panahon sa Sinulog.
Matod ni Konsehal Dave Tumulak, sakop sa executive committee sa Sinulog Foundation Inc., kabahin kini sa hiniusa nga paningkamot aron maseguro ang kaluwasan sa publiko, hapsay nga trapiko, ug epiktibo nga paglihok sa mga tawo atol sa labing dako nga tinuig nga selebrasyon sa dakbayan. Ang 2026 Sinulog ipahigayon na usab sa Cebu City Sports Center subay sa naandan nga rota sa Sinulog Grand Parade. / EHP