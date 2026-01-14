CSBT ibalhin sa Il Corso Terminal

Temporaryo nga ibalhin ang operasyon sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa Cebu South Road Properties (SRP) sugod sa Sabado, Enero 17, ngadto na sa Dominggo, Enero 18, 2026.
Subay sa himuon nga annual solemn procession, usa sa mga dakong kalihukan sa kapistahan sa Sr. Santo Niño ug Sinulog Grand Parade nga gilantawan nga makaapekto sa dagan sa trapiko ilabi na sa dalan N. Bacalso Avenue nga nahimutangan sa CSBT.
Sa maong kausaban, ang mga pasahero nga mopaingon sa Dakbayan sa Sugbo monaog sa designated arrival point sa Il Corso Terminal sa SRP.
Adunay kasakyan nga modern jeepneys sa susamang plitehan sa regular nga adlaw.
Ang rota sa biyahe sa modern jeep paingon sa Cebu North Bus Terminal, Plaza Independencia, Katipunan St. atubangan sa Bible Baptist Church, Kinasang-an via F. Vestil St., ug Cordova via CCLEX.
Sa mga pasahero nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo ug mopaingon sa south o habagatan, sa dalan Katipunan mag-atang og kasakyan nga modern jeepneys paingon sa temporaryo’ng bus terminal sa El Pardo Road, SRP.
Adunay imuntar nga 24/7 nga bus loading stations ug ticketing counters. Giandam na usab niini ang mga tent, lingkuranan, ug portalets nga magamit sa mga pasahero nga magpaabot sa biyahe.
Ang mga V-hire units nga paingon sa Lungsod sa Simala, Moalboal, Toledo, ug Pinamungajan adto usab mag-atang sa bag-ong giabli nga V-Hire terminal sa merkado sa Taboan duol sa Barangay Hall sa Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo.
GAMITON
Gipahibalo sa Kapitolyo nga ang CSBT maoy gamiton isip parking area sa mga emergency responder, law enforcers, ug committee members sa Sinulog sulod sa duha ka adlaw.
Mobalik hinuon ang regular nga bus operations sa terminal sa Lunes, Enero 19, 2026. /