CSCR ilisan sa pangala’ng Sergio Osmeña Jr. Boulevard Extension

Gisugyot nga ilisan ang ngalan sa Cebu South Coastal Road (CSCR) ngadto sa “Sergio Osmeña Jr. Boulevard Extension.”
Kini usa ka lakang nga magkonektar sa dalan agi sa South Road Properties (SRP) area ngadto sa kasamtangang Sergio Osmeña Jr. Boulevard nga magmugna og nagpadayong pasidungog sa talan-awon sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang pag-usab sa ngalan gisugyot pinaagi sa usa ka ordinansa sa siyudad nga nagtinguha sa pagpasidungog sa kabilin sa usa sa labing inila nga mga lider sa Sugbo.
Ang ordinansa giduso ni Cebu City Councilor Sisinio Andales nga nagtumbok nga ang pag-usab sa ngalan usa ka pasidungog ug pag-ila sa mga dekada nga dedikasyon ni Osmeña Jr. sa public service.
Nidugang siya nga ang extension magsilbi nga malungtarong pahinumdom sa mga kontribusyon ni Osmeña Jr. nga magkonektar sa umaabot nga mga henerasyon sa bahandianong politikanhon ug makasaysaanong kabilin sa Sugbo.
Ang gisugyot nga pag-usab sa ngalan kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa pagsaulog sa kabilin sa Sugbo ug pag-ila sa labing inila nga mga lider niini.
Ang CSCR usa ka dakong dalan nga naglatas sa SRP ug nagkonektar sa habagatang koridor sa Siyudad sa Sugbo ngadto sa sentro sa siyudad.
Usa ka estratehikong arterya sa imprastraktura nga nagpadali sa komersyo, transportasyon, ug kalambuan sa siyudad.
Ang pagkonektar niini ngadto sa Sergio Osmeña Jr. Boulevard dili lamang nagpasidungog sa iyang kabilin apan naghatag sab og praktikal nga identity sa nagatubo nga habagatang network sa siyudad.
Ubos sa ordinansa, ang bag-ong ngalan makita sa tanang opisyal nga mapa, signage, ug mga dokumento sa gobiyerno.
Ang kagamhanan nipasalig sa pag-instalar og tarong nga mga road marker subay sa highway sulod sa hurisdiksyon sa Siyudad sa Sugbo.
Gipasabot ni Andales nga ang pag-usab sa ngalan makatabang usab sa pagpataas sa kahibalo sa publiko. / CAV