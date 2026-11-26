Gibabagan sa usa ka events company ang tinguha ni Floyd Mayweather Jr. nga molugnot sa pagretiro aron makig-away ni World Boxing Council (WBC) welterweight titleholder Ryan Garcia.
Ang CSI Sports/Fight Sports nianunsiyo nga adunay obligasyon si Mayweather nga tumanon ang gipirmahang kontrata niini aron kontrahon si boxing legend Mike Tyson sa usa ka exhibition bout.
“There will be no fight with Garcia on February 6, or after, until Mayweather’s fight obligations with CSI are satisfied. This has been confirmed between CSI, Garcia’s attorney and Garcia’s Promoter,” pamahayag sa representante sa CSI Sports, nga napatik sa www.boxingscene.com.
Taudtaod na sab nagpagawas og mga pamahayag sila si Garcia ug Mayweather sa social media kabahin sa ilang planong mag-away.
Sa gihimong lakang sa CSI, nalubog kining tanan.
Tungod niini, gilaumang mobalising na lang sa laing plano si Garcia – usa ka unification bout batok ni World Boxing Associatioin (WBA) welterweight king Teofimo Lopez Jr. / ESL