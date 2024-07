C'Stan dili unta gusto mabalhin

Pinaagi sa social media, gipabuhagay ni Fil-German Christian Standhardinger nga wala siya’y intensyon nga mobiya sa Brgy. Ginebra Gin Kings dihang nahitabo ang usa ka blockbuster trade sa Philippine Basketball Association (PBA) nga nagpabalhin kaniya sa Terrafirma Dyip.

Gi-share ni Standhardi­nger sa Facebook ang screenshot sa iyang Instagram story kabahin sa iyang komentaryo diin iyang giklaro ngadto ni coach Tim Cone sa usa ka panaghugpong ang iyang intensyon nga magpabilin sa Gin Kings.

Giangkon hinuon ni Standhardinger nga nihangyo siya nga magpa-trade sa niaging tuig apan nausab ang iyang hunahuna human sa maayo niyang performance sa nia­ging season diin nahimo siyang lig-ong kandidato sa MVP race.

“I want to emphasize that I had nothing to do with this decision as I was committed to finishing my contract with Ginebra,” tipik sa mensahe ni Standhardinger nga napatik sa Spin.ph.

Niadtong Sabado, Hulyo 13, 2024, si Standhardinger kauban si Stanley Pringle, gi-trade sa Ginebra ngadto sa Terrafirma baylo nila ni Stephen Holt ug Isaac Go.

Nagbaylo sab og first round picks ang duha ka mga kampo sa PBA Season 49 draft diin nakuha sa Ginebra ang No. 3 unta na­dawat sa Terrafirma ang No. 10.

“Just to clarify, a year ago, I was open to being traded due to some dissatisfaction. However, after playing the whole season, I was keen on staying with Ginebra,” pagtino ni Standhardinger.

“Recently, during my exit meeting, coach Tim asked me if I was good to continue playing for him and the team. I said yes, and he expressed his happiness to have me on board.” / ESL