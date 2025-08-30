CSWDO, CHO sa Lapu abli na matag adlaw

Makahimo na sa pag-access sa social ug health services kada adlaw ang mga lumolupyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay ang gobyerno nagpalugway sa ilang operating hours apil na ang Sabado ug Dominggo.
Kining bag-ong schedule, nga nag-operate kada adlaw gikan sa Lunes hangtod sa Dominggo, gipatuman sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ug sa Animal Bite Treatment Center sa City Health Office (CHO), matod pa ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan.
Gipasabot ni Chan nga daghang residente ang nagtrabaho o naay mga emergency atol sa weekend, hinungdan nga maglisod sila sa paghulat hangtod sa Lunes para sa pagpatambal ug serbisyo.
Matod ni CSWDO head Shiela Baylosis, ang bag-ong direktiba nga gipaluyohan sa usa ka memorandum nagsugod niadtong Agusto 23, 2025, ug naghatag og serbisyo gikan sa alas-8 sa buntag hangtod sa alas-5 sa hapon kada adlaw.
Gibutyag ni Baylosis nga apil sa mga serbisyo mao ang medical assistance, financial assistance para sa mga krisis nga sitwasyon, burial assistance, ug humanitarian programs.
Matod ni Baylosis, nagplano ang mga opisyal nga palapdan pa ang maong serbisyo ngadto sa isla nga barangay sa Olango Island.
Serbisyo sa Panglawas
Ang gipalugway nga operating hours sa CHO epektibo kaayo sa pagpahupay sa kahuot sa pasyente, matod ni CHO head Dr. Agnes Realiza.
Matod niya nga sukad gipatuman ang bag-ong schedule sa ikaduhang semana sa Agusto, ang treatment center nakita nga patas na ang pag-distribute sa mga pasyente tibuok semana.
Kaniadto, ang mga Lunes puno kaayo sa mga pasyente, usa ka trend nga giingon ni Realiza nga tungod sa kakuwang sa operasyon sa weekend.
Pinaagi sa pagpalugway sa oras gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, alas-8 sa buntag hangtod sa alas-5 sa hapon, ug Dominggo, alas-8 sa buntag hangtod sa alas-2 sa hapon, gitinguha sa CHO nga moluag ang pressure atol sa weekdays ug makahatag og mas maayo nga access sa healthcare para sa mga residente.
Ang CHO ug CSWDO wala magdugang og mga staff apan “gi-maximize” lang ang kasamtangan nga mga sakop aron ma-handle ang workforce atol sa weekend. / DPC