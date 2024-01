CSWS: P20/kilo nga bugas alang ra sa mga beneficiary

Dunay mga reklamo sa pipila ka mga Mandauehanon sa limitado nga pag-apud-apod sa NFA rice nga gibaligya sa tag P20 matag kilo ubos sa paglusad sa Sugbo Merkadong Barato (SMB) sa Probinsiya sa Sugbo.

Apan usa ka opisyal sa City of Mandaue City Social Welfare Services (CSWS) niklaro nga ang makapalit niini mao ang pre-verified sa Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) ug way kalabot niini ang Mandaue City Government.

Si Camilo S. Basaca Jr., pangulo sa CSWS, nipasabot sa Huwebes, Enero 18, 2024, nga ang City Government, partikular ang tahas sa CSWS, mao ang pagpasayon ​​lang sa pag-release sa mga SMB cards ngadto sa mga benepisyaryo niini ug pag-apud-apod sa mga kinilo nga bugas ngadto sa dunay card.

Si Basaca nihimo sa pamahayag human daghang mga Mandauehanon ang ningreklamo nga wa maka-avail sa P20 matag kilo nga bugas o wala maapil sa listahan sa mga benepisyaryo atol sa paglusad sa SMB sa Mandaue atubangan sa Mandaue City Hall sa Martes, Enero 16.

Ang SMB maoy usa sa mga paningkamot sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nga matuman ang gisaad sa kampanya ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga ibaligya ang bugas sa tag P20 matag kilo.

Ubos sa maong programa, ang Probinsya nigahin og P100 milyunes ug nipalit og NFA rice nga bahinon sa 51 ka local government units (LGUs) sa Sugbo.

Ang maong programa naglakip sa mga LGU sa pagbaligya sa bugas ngadto sa labing kabos nga sektor nga giila sa DSWD pinaagi sa SMB card nga adunay QR code.

Si Basaca niingon nga ang screening sa mga kuwalipikadong SMB card holder gipaagi sa DSWD, diin ang ahensya nihatag kanila og listahan sa mga benepisyaryo-- samtang ang Provincial Social Welfare Development Office (PSWDO) maoy nihatag kanila sa SMB cards nga ipang-apud-apod.

Ang CSWS, matod niya, nakadawat lang og dul-an sa 4,100 ka mga kwalipikadong benepisyaryo sa SMB ang Mandaue.

Matod ni Basaca nga gihatagan sila sa Probinsiya og gibana-bana nga 1,000 ka sako nga bugas aron ibahinbahin ug ipang-apod-apod.

“Bugas man gud na gikan sa (Cebu) Province. Si CSWS ang iya ra gyong role ana is para pag distribute sa cards. Naa atong (City) Treasure’s Office sila gyod ang mudawat sa kwarta and to issue the cash ticket. Si Miso (Mandaue Information System Office) is on the scanning (of the QR codes). And then, the City Agriculture is on the release (of the rice). So, joint efforts ni sa atong mga City departments. It is not only in Mandaue, simultaneous ni sa atong mga neighboring cities and municipalities,” matod ni Basaca.

Si Basaca niingon nga ang stalls sa SMB sa nataran sa City Hall kasagaran gibaligya ngadto sa mga benepisyaryo sa Mandaue sulod sa mga barangay sa siyudad, sama sa Centro, Guizo, Mantuyong, ug Cambaro.