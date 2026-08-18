CTU Asturias school building nahimutang sa hazard zone

Dul-an sa 300 ka mga estudyante sa Cebu Technological University (CTU) Asturias Extension Campus ang nagpabiling walay permanenteng classrooms human ideklarar nga dili luwas ang bag-ong natukod nga school building nga gipundohan sa provincial government tungod kay nahimutang kini tupad sa pangpang.
Matod ni Cebu Province Agriculture Consultant Grecilda Sanchez atol sa usa ka chance interview sa Pinamungajan Municipal Hall nga gisusi sa provincial engineering kon unsaon nga masulbad ang hulga sa pagkahulog sa mga bato sa maong lugar.
Bag-o lang nagpahigayon si Sanchez og ocular inspection sa maong lugar diin iyang nadiskobrehan nga ang school building nahimutang kilid sa pangpang.
Gipaambit ni Sanchez sa media ang detalye sa iyang mga nakita sa maong lugar.
Ang tulo-ka-andana nga building nga adunay unom ka classrooms nahuman niadtong ulahing bahin sa Nobiyembre 2023 ug gitukod sa FGH Construction.
Apan wala mopuyo sa maong building ang mga opisyal sa CTU ug lokal nga mga opisyal human gipakita sa engineering inspections nga taas ang risgo tungod sa duol nga pangpang.
Matod sa CTU Asturias representative, ang extension campus adunay hapit 300 ka estudyante sa Agribusiness program nga napugos sa pagpahigayon sa ilang mga klase sa usa ka municipal facility.
“Currently, Gov, ang among gigamit karon is ang evacuation center provided by LGU. So we have 200, almost 300 students, nga dili na jud mi masulod sa evacuation center,” matod sa representante.
Gidugang sa opisyal nga nangayo og tabang ang mga opisyal sa CTU aron luwas nga mabalhin ang mga estudyante ngadto sa permanenteng lugar.
“I am hoping and pleading, no, kay kinahanglan na gyud kaayo namo, magpatabang gyud mi ani nga problema. Hopefully, as soon as possible, magamit na gyud namo among building,” matod niya.
Gikompirmar sa tag-iya sa FGH Construction nga si Henry Menchavez nga nahuman ang building niadtong miaging tuig, apan giila niya ang pisikal nga mga peligro sa maong terrain.
Sa pangutana kon nganong wala ipahilayo ang building gikan sa pangpang, gipasabot ni Menchavez nga tungod kini sa limitadong luna ug site specifications.
“O, mao pud na’y gikuan nila, gi-consider pud nila nga delikado pud kuno kay gamay ra kuno ang setback. Unfortunately, naa gihapon mi setback, padayon ug add mi og 2 meters from reference point namo,” matod ni Menchavez.
Sa direktang pangutana kon iyang magarantiya ang kaluwasan sa pasilidad, nitubag si Menchavez, “Dili ko kagarantiya gyud." / CDF