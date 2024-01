CTU hayan mohimo og legal nga lakang

Gikonsiderar sa Cebu Technological University (CTU) ang legal nga aksyon batok sa wala mailhing mga reklamante nga namasangil og sexual harassment batok sa usa ka propesor sa CTU main campus.

Kini kon mapamatud-an sa unibersidad nga ang wala mailhi nga mga reklamante adunay malisyuso’ng katuyoan sa pagdaut sa ngalan sa CTU.Sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Enero 5, 2024, ang abogado nga si Joelie Medalle, chairperson sa Committee on Decorum and Investigation (Codi) sa CTU, niingon nga sila nagplano sa paghimo og legal nga mga lakang batok sa wala mailhing mga reklamante sa sexual harassment sa usa sa mga propesor niini batok sa mga estudyante ug empleyado sa CTU, nga nakakuha na sa atensyon sa media, nakadaot sa reputasyon sa unibersidad.

“We are here to protect and defend the name of CTU,” matod ni Medalle,kinsa sa sayo pa nikuwestiyon sa motibo sa wala mailhi nga mga reklamante.

Matod ni Medalle nga ang ilang legal office anaa karon sa proseso sa pagkolekta og mga ebidensya.

Sa pagsiguro sa proteksyon, ang eskwelahan, bisan pa, nanawagan gihapon sa mga biktima nga kontakon ang eskuylahan ug maghimo og sworn statement kon gusto nila nga mouswag ang mga reklamo sa harassment.

Gisubli ni Medalle nga ang mga anonymous nga reklamo sa harassment nga gipadala kanila giimbestigar ug gibasura tungod kay walay nipaila nga complainant ug pinanumpaang pamahayag.

Siya miingon nga ilang ipadayon ang ilang internal nga imbestigasyon kon adunay personal nga moatubang ug maghatag og usa ka gipanumpaan nga pamahayag.

“We are doing our duties within the bounds of the law,” matod ni Medalle.

Niadtong Agusto 2023, nadawat sa opisina sa presidente sa CTU ang una nga wala mailhi nga reklamo pinaagi sa email gikan sa mga indibidwal nga nag-angkon nga higala sa mga biktima.

Ang opisina sa presidente dayon nipagula og mando alang sa Codi nga mag-imbestigar.

Matod ni Medalle nga sa katapusang semana sa Agusto, ang Codi nagtigom, ug ang giingong nakasala nitubag niadtong Agusto 29.

Sa tibuok Agusto hangtod sa Septiyembre, si Medalle miingon nga ang Codi nag-imbestigar ug nikontak sa duha ka mga reklamante ug giingong nakasala.

Niadtong Septiyembre 2023, ang Codi nagpagula og resolusyon nga nagbasura sa kaso tungod kay ang mga indibidwal dili andam nga personal nga mopakita, mohimo og usa ka gipanumpaan nga pamahayag, ug mohatag og ebidensya.

Kaniadtong Oktubre 2023, ang opisina nakadawat og ikaduha nga reklamo gikan sa wa mailhi’ng reklamante nga nagsulti kanila nga hangyuon ang lainlaing mga personalidad sa pagsusi sa mga pasangil.

Ang mga personalidad nga gihisgutan wala mokooperar ug usa ang nanghimakak sa mga pangangkon.

Ang SunStar Cebu napakyas sa pagkuha og kopya sa unang duha ka mga reklamo.

Niadtong Disyembre 2023, ang katapusang reklamo gipadala ngadto sa nagkalain-laing opisyal sa CTU ug media.

Ang sulat adunay mga alegasyon sa harassment batok sa usa ka propesor. Dugang pa, kini nag-akusar sa sekswal nga advances sa pipila ka mga opisyal ngadto sa mga estudyante ug empleyado, nga giingong wala gitubag sa eskwelahan.

Gipamatud-an pag-usab sa Codi ang posisyon niini ug gidepensahan ang CTU, nga nagpadayag nga sila naningkamot sa pagkontak sa wala mailhi nga mga nagreklamo, sukwahi sa ilang pamahayag nga ang komite wala nagbuhat sa ilang trabaho.

Si Christian Bacus, acting legal officer sa CTU, niingon nga ang pagtandi nga gihimo sa mga reklamante sa kaso sa Xavier University dili applicable sanglit ang complainant sa maong kaso mitunga ug mihimo og pamahayag.

Ang kaso batok usab sa usa ka alagad sibil gikinahanglang dunay pinanumpaang pamahayag.

“Any complaint on a civil servant must be sworn under oath,” matod ni Bacus.