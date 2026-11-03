CTU mipalapad sa menopause awareness, breast health services sa kababayen-an

Gipalig-on sa Cebu Technological University (CTU) ang kampanya alang sa kahimsog sa kababayen-an pinaagi sa pagpalapad sa kahibalo bahin sa menopause ug paghatag og access sa serbisyong medikal, lakip ang breast health checkups ngadto sa kababayen-an sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo.
Gipahigayon niadtong Martes, Nobiyembre 3, 2026, sa CTU-Main Campus ang culminating activity sa ikatulong tuig sa walo ka tuig nga research ug community extension program nga “Kapehan sa Kababayen-an: Bridging the Menopause Knowledge Gap.”
Gipangunahan sa CTU College of Arts and Sciences, ang kalihukan naglakip sa medical services alang sa kababayen-an nga gihimo sa mga doktor gikan sa Cebu South Medical Center, isip kabahin sa pagpalig-on sa preventive healthcare ug sayong pag-ila sa posibleng mga timailhan sa breast cancer human sa Breast Cancer Awareness Month niadtong Oktubre.
Gipahigayon ang medical services gikan alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Sa hapon, gipahigayon ang culminating program nga naglakip sa mga mensahe gikan sa mga opisyal sa CTU, mga ahensiya sa gobiyerno ug mga kaabag sa proyekto, lakip ang testimonya sa mga benepisyaryo.
Sa iyang mensahe, gihisgutan ni Project Leader Dr. Reah G. Fabrica ang panginahanglan nga tagdon sa mga institusyon ang mga kababayen-an nga anaa sa yugto sa menopause ug ilakip ang ilang mga kabalaka sa mga programa sa panglawas.
“Something has to be done in the system. They have to listen to the women in this particular age bracket,” matod ni Fabrica.
Sumala niya, kinahanglan mahubad ngadto sa konkretong mga programa ug lakang ang mga resulta sa panukiduki aron matubag ang mga panginahanglan sa kababayen-an, ilabina kadtong kasagarang wala mahatagi og igong pagtagad.
Nipadayag sab og mensahe ang mga representante sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of the Interior and Local Government (DILG) ug Department of Health (DOH) Central Visayas. Lakip sab sa mga nipadayag og suporta si Cebu City Mayor Nestor Dionson Archival Sr. pinaagi sa iyang representante.
Gipresentar ni Fabrica ang mga kalambuan ug nahimo sa WOMEN 3.0, samtang gihatagan og certificates of completion ang mga benepisyaryo. Giila sab ang ilang aktibong partisipasyon ug gipanghatagan sila og yoga mats.
Gilunsad niadtong 2024 sa Barangay Ermita, ang programa nagtumong sa pagtagad sa pisikal, sikolohikal, emosyonal ug sosyal nga mga panginahanglan sa kababayen-an nga anaa sa menopause, ilabina kadtong nagpuyo sa mga kabos nga komunidad.
Sa unang tuig, gitutokan niini ang menopause awareness ug edukasyon aron matubag ang kakulang sa impormasyon. Niadtong 2025, gipalapdan ang mga kalihukan pinaagi sa yoga, Zumba, nutrisyon nga edukasyon, psychosocial support ug development communication.
Karong tuiga, pinaagi sa W.O.M.E.N. 3.0 nga adunay temang “Narratives of Change: A Journal-Based Approach to Menopause,” gipaila ang journaling isip pamaagi sa pagpaambit sa personal nga kasinatian, pagpamalandong ug pag-monitor sa mga kausaban nga nasinati panahon sa menopause.
Sa ilang pagsusi ug balik-balik nga pagbisita sa Barangay Ermita Health Center niadtong 2025 ug 2026, nakit-an sa research team nga bisan gigamit ang mga himan sa primary healthcare assessment sama sa PhilPEN, wala silay nakitang tukma nga mekanismo alang sa assessment ug dokumentasyon sa mga kabalaka nga may kalabutan sa menopause.
Usa sa mga kaabag sa proyekto mao ang CVCCO Multi-Purpose Cooperative nga naghatag og pinansiyal, logistikal ug uban pang suporta, lakip ang mga lugar alang sa mga sesyon.
Aduna nay 25 ka babaye nga benepisyaryo ang programa. Giplanong bahinon sila sa upat ka grupo sa 2027 alang sa capacity-building ug pagbansay isip peer educators aron makatabang sa pagpalapad sa menopause awareness ngadto sa laing komunidad sa 2028.
Ang malungtarong tumong sa proyekto ang pagtukod og Kapehan sa Kababayen-an sa matag barangay isip luwas ug sayon maabot nga lugar diin makadawat ang mga babaye og impormasyon, giya, suporta ug tabang sa pagpangita sa angay nga serbisyo sa panglawas.
Gilauman sab nga ang mga resulta sa panukiduki mahimong basehan sa mga lokal nga panggamhanan ug ahensiya sa gobiyerno sa paglakip sa menopause-responsive measures sa healthcare, Gender and Development (GAD) ug social protection programs.
Ang proyekto gisuportahan pinaagi sa pundo sa General Appropriations Act (GAA) ug gikatakdang ipadayon hangtod sa tuig 2031. / BJC