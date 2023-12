CTU pabarugon sa Borbon

Bag-ong Cebu Technolo­gical University (CTU) campus sa lungsod sa Borbon, amihanang Sugbo mobarog sa dili madugay sa pagsugod sa civil works niadtong Nobyembre 17, 2023.

Si Borbon Mayor Noel Dotillos miingon sa usa ka pamahayag niadtong Nob.17 nga ang bag-ong campus mahimutang sa usa ka gidonar nga duha ka ektarya nga lote sa Barangay Cadaruhan.

Ang proyekto adunay inis­yal nga budget nga P85 mil­yunes alang sa Phase 1 sa konstruksyon, diin ang gigahin nga pundo gipasiugdahan ni Senador Juan Edgardo “Sonny” Angara.

Ang pagtukod giaprobahan pinaagi sa gahom sa Republic Act No. 11751 o ang Act Establishing a CTU Campus in the Municipality of Liloan and the Municipality of Borbon, Cebu nga gipirmahan nga balaod niadtong Abril 2022 ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Ang RA 11751 gipangamahanan ni Cebu Fifth District Representative Duke Frasco.

Ang bag-ong kampus gitakdang magdala og kalidad nga edukasyon alang sa mga estudyante ug kabatan-unan sa Borbon ug mga silingang lungsod.

“The Borbonanons have been wishing for their very own University for this will be accomplished because of Congressman Duke Frasco’s efforts,” matod ni Dotillos sa usa ka pamahayag.

“Daghan kaayo ang makabenepisyo niining maong proyekto dili lang ang atong mga kabataan lakip na ang mga edaran nga nangandoy gihapon nga makatungha og koleheyo,” dugang niya.

Nitambong sa groundbreaking ceremony sila si Board Member Mike Villamor, Borbon Vice Mayor Roy Melgo ug Municipal Councilors, Mayor Aljew Frasco sa Liloan, Cadaruhan Barangay Captain A­­quilino Pinote, Engineer Cre­syl Canonigo sa DPWH, ug uban pang Municipal, Bara­ngay Officials.

Sa laing bahin, si Frasco maoy nangulo sa groundbreaking ceremony sa P235 milyunes nga balor sa dugang infrastructure projects sa CTU Liloan Campus nga makapadali sa paghuman sa maong institusyon nga makabenepisyo sa mga tinun-an sa kolehiyo sa Liloan ug sa mga silingang lokal nga kagamhanan sa Compostela, Danao City, ug Consolacion.

Ang CTU, nga nailhan kaniadto nga Cebu State College of Science and Technology (CSCST) gilangkuban sa usa ka main; siyam (9) ka satellite ug 13 ka extension campus sa tibuok lalawigan sa Sugbo.

Ang main campus nahimutang sa Cebu City; samtang, ang satellite campuses sa Argao, Babag, Barili, Carmen, Daanbantayan, Danao City, San Francisco, Moalboal ug Tuburan; ug ang extension campuses niini anaa sa Balamban, Bantayan, Du­manjug, Ginatilan, Mala­bu­yoc, Naga, Oslob, Pinamungahan, Samboan, San Fer­nando, San Remigio, Ta­bogon, ug Tabuelan.