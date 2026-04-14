Cuba, sunod nga target ni Trump human sa Iran

Nanghulga na sab si US President Donald Trump niadtong Lunes nga ang Cuba mao ang sunod nga target sa Washington human sa mga pag-atake sa Venezuela ug Iran.
"We may stop by Cuba after we're finished with this," matud ni Trump sa mga tigbalita sa White House.
Gisubli sab ni Trump ang iyang nangaging mga pamahayag nga ang Cuba usa ka " failing nation."
Pipila ka adlaw human gisugdan ang giyera sa Iran, nanghulga si Trump nga ang Cuba "mapukan sa dili madugay" apan ang iyang administrasyon motutok una sa nagpadayong giyera sa Iran "sa pagkakaron."
"Cuba is next, by the way, but pretend I didn't say that," ingon ni Trump sa usa ka investment forum sa Florida sa ulahing bahin sa miaging bulan.
Ang Cuba nag-atubang og grabeng krisis sa ekonomiya ug enerhiya sukad gisulong sa militar sa U.S. ang Venezuela ug gikuha si Venezuelan President Nicolas Maduro pinaagi sa puwersa niadtong Enero 3.
Ang operasyon sa US sa Caracas nakabalda pag-ayo sa suplay sa lana sa Cuba gikan sa Venezuela ug Mexico human niadto. / Xinhua