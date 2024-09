Cuenco: CBRT naglabi ang arte

Ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) bus stations gihulagway nga komplikado, engrande, ug mahal.

Si Cebu City Councilor James Anthony Cuenco nitug-an sa SunStar Cebu pinaagi sa text message niadtong Biyernes, Septiyembre 6, 2024, nga ang CBRT bus stations mahimo unta nga mas simple ug mas barato nga magsilbi sa samang katuyoan.

Sukad niadtong Marso 1, ang CBRT management ni-post sa ilang Facebook nga ilang gisugdan ang pagbutang og Foglia leaf-inspired design alang sa bus station duol sa Cebu South Bus Terminal.

Human sa unom ka buwan nga katukoran, nagpadayon karon ang pag-instalar sa mga dahon sa bungbong sa bus station duol sa Cebu Normal University sugod niadtong Septiyembre 6.

Matod ni Cuenco nga kung kusog ang uwan, seguradong basa ang mga pasahero nga mosulod ug mogawas sa mga bus.

Sa laing bahin, gibutyag ni Cuenco nga ang CBRT management wala makaabot sa konseho aron sila molingkod ug maghisgot sa mga labing maayong solusyon aron ang proyekto makaabante ug malikayan ang dugang nga pagkalangay.

“They remain tight lipped on the questions that I had posed,” matod pa ni Cuenco.

Napakyas ang SunStar Cebu sa pagkuha sa pamahayag ni Norvin Imbong, project manager sa CBRT sa dihang gisuwayan og tawag.

Niadtong Agosto 2, si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nitug-an sa mga tigbalita nga niumol siya og kawani sa CBRT nga gipangulohan ni Engr. Ma. Concepcion Encabo aron adunay koordinasyon ang CBRT management, ubos sa Department of Transportation, ug ang local government unit (LGU).

Matod ni Cuenco nga nahibawo siya sa lawas apan ang iyang gipaabot isip pangulo sa transport committee ug isip sakop sa traffic management committee board mao ang tigom nga ipahigayon mismo sa CBRT management.

Matod niya nga ang grupo sa LGU dili makatubag sa iyang mga pangutana.

“All I got is an update on the progress of Package 1 and the reasons for the delay,” sumala pa ni Cuenco.

Siya midugang nga ang iyang gikinahanglan mao ang usa ka tin-aw nga plano sa pagsulbad sa “mga babag” nga hinungdan sa pagkalangan.

Dihang gipangutana kon mipatawag siya og meeting, ang konsehal mitubag nga wala sanglit siya naghuwat sa pagtubag sa CBRT management o reaksiyon sa iyang mga privilege speeches nga iyang gihatag atol sa regular sessions.

Siya midugang nga ang konseho mihatag sa CBRT management og mga kopya sa iyang mga pakigpulong ug mga pangutana.

“It is my position that they should endeavor to reach out to the council to resolve the impasses and not the other way around because it is them that has a problem and not us,” dugang pa niya. /JPS