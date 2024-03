Cuenco kang Rama: Hunonga ang pagdamgo

Kinahanglang hunongon na ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagdamgo ug pagkopya sa mga siyudad nga iyang nabisitahan karong bag-o.

Kini maoy sugyot ni City Councilor James Anthony Cuenco, committee on transportation chairman, human nipahibawo si Rama nga gusto niyang tangtangon ang tanang 10 ka mga skywalk sa dakbayan tungod kay wala na makatuman sa ilang katuyoan.

Gisugyot hinuon ni Rama nga ilisan kini og mga underpass o underground pedestrian crossings, nga iyang gilantaw nga mas epektibo.

Gitataw sa mayor nga walay skywalks ang Melbourne, Australia ug ubang kanasuran.

Si Rama ni-leave of absence gikan sa Oktubre 31, 2023 hangtod Disyembre 16 aron mobakasyon sa Australia uban sa iyang pamilya.

“We do not need to copy other world cities where the mayor has visited recently. We only need to use our heads,” matod ni Cuenco sa usa ka text message sa SunStar Cebu sa Dominggo, Marso 17, 2024.

“He should stop daydreaming,” matod sa konsehal.

KATUYOAN

Si Cuenco niingon nga ang mga skywalk gihimo aron sa pagsilbi sa usa ka espesyal nga katuyoan, nga mao ang luwas nga pagtugot sa mga pedestrian nga makatabok sa usa ka bahin sa usa ka busy nga dalan ngadto sa pikas ug tugotan ang trapiko sa ubos nga moagi nga hapsay nga dili kinahanglan nga mohunong kanunay.

Ang lokal nga magbabalaud niingon nga ang solusyon wala magkinahanglan sa pagkalot sa mahal nga mga tunnel nga mokabat og mga tuig aron matukod.

Siya niingon nga ang Siyudad kinahanglan lang nga “resourceful and innovative” sama sa pag-deploy og mga personnel sa Department of Public Services (DPS), job order employees, ug ubang mga personahe sa City Hall sa skywalks aron masiguro ang hustong paggamit ug kalimpyo niini.

Kinahanglan usab nga magbutang ang Siyudad og mga closed-circuit television aron ang mga pedestrian dili magpanuko sa paggamit niini, dugang niya.

Sa sayo pa, niingon si Rama nga ang skywalks nahimong interim drop-in center sa pipila ka mga mendicant.

Si Cuenco niingon nga ang City Council makapasar sab og ordinansa nga magsilot sa mga street dwellers nga mogamit sa skywalks isip puy-anan ug labayanan sa hugaw sa tawo.

Siya miingon nga ang Prevention Restoration Order Beautification Enhancement team ug ang mga personnel sa Department of Social Welfare Services kinahanglang hangyuon sa pagpatrolya niining mga dapita ug pagtapok sa mga makililimos ug pagbalhin kanila ngadto sa mas haom nga mga pasilidad.

Siya niingon nga ang Siyudad adunay daghan nga dinalian ug mas importante nga dagkong mga problema nga kinahanglan nga sulbaron sama sa hulaw, kakulang sa tubig, pagbaha, ug trapiko, diin ang mga opisyal sa Siyudad kinahanglan nga motutuk sa pagkonsiderar sa kakuwang sa pundo sa Siyudad.

Ang plano ni Rama nga tangtangon ang nahabilin nga mga skywalk nahitabo human ang duha ka skywalk sa Osmeña Blvd., ang usa duol sa Fuente Osmeña Circle ug ang usa duol sa Cebu Normal University, giguba niadtong Pebrero aron paghatag og dalan sa pagpatuman sa unang package sa Cebu Bus Rapid. Transit (CBRT) nga proyekto.

Ang gobyerno migasto og kapin sa P9 milyones sa pagtukod sa duha ka skywalk mga tulo ka dekada na ang milabay.

SKYWALK

Sa una nga taho sa SunStar Cebu, si Rama niila sa pipila ka mga skywalk nga iyang nakita nga nakahasol, way gamit.

Ang skywalk sa Barangay Day-as adunay usa ka tumoy nga konektado sa usa ka sidewalk samtang sa Barangay Banilad, ang usa ka kilid sa naa sa sidewalk ang tumoy ug ang pikas tumoy padulong sa usa ka jeepney stop.

Adunay mga skywalk nga adunay usa ka tumoy nga konektado sa usa ka sidewalk ug ang pikas tumoy padulong sa mga establisemento.

Ang daplin sa Escario St. nibabag sa sidewalk, matod niya.

Si City Councilor Jerry Guardo, committee on infrastructure chairman, niingon nga lima ka skywalks ang gipaabot nga maapektuhan sa CBRT construction.

Mao kini ang skywalk sa Barangay Pardo atubangan sa Sto. Tomas de Villanueva Parish, ang skywalk duol sa University of San Jose-Recoletos Basak campus, ang skywalk duol sa Cebu Institute of Technology-University ug ang mga skywalk sa Barangay Kamputhaw ug Banilad. / JJL