Cuizon: Airport na pud?

Dihay usa ka gabii nga nakaadto kos tulo ka bahin sa Pilipinas: Luzon, Visayas, ug Mindanao.
Nagtrabaho pa kos Pampanga niadto. Misakay kog gamay nga eroplano gikan sa Clark paingon sa Mactan ug sa dihang motugpa na unta mi, kalit lang nga mihuros ang kusog nga hangin, mao nga misaka pagbalik ang eroplano. Taudtaod, mitugpa mis airport sa Cagayan aron paaboton nga molinaw ang kahimtang sa panahon sa Cebu. Human ang usa ka oras, mibalik napud mis agi ug mitugpa na gyud sa Mactan.
Gisaysay ko ni ron tungod sa sugyot ni Kongresista Duke Frasco sa ikalimang distrito sa Sugbo nga maghimo og laing airport sa Lungsod sa Sogod kay kinahanglan kuno tag laing tugpahanan kung linugon og kusog ang Mactan-Cebu International Airport (MCIA).
Midason sab ang kanhi MCIA General Manager nga si Nigel Paul Villarete nga makapaikag ang maong sugyot.
Dako akong pagtahod ining duha. Si Frasco usa ka pinili nga opisyal samtang si Villarete akong kumpare ug kanhi amo diha sa airport, kay misilbi man ko isip Assistant General Manager sa MCIA sauna.
Apan mosukwahi ko sa opinyon nila.
Dunay hapit 100 ka mga airports ang Pilipinas nga sagad duna lay gilay-on nga 20 minutos kung sakyog eroplano ang matag usa. Mao bitaw nga misaysay ko nga naakadto kog tulo sa bahin sa nasod sulod lang sa pipila ka oras.
Kung dunay kakulian sa Ninoy Aquino International Airport, ang iyang mga silingang airports sama sa Clark ug Subic maoy tugpahan sa mga bakwit nga eroplano. Mao gyud ni ang relasyon sa mga airport, ang pag-akomodar sa mga eroplano gikan sa mga silingang tugpahanan sa panahon sa kakulian.
Dinhis atoa, anaa ang Bohol-Panglao International Airport (BPIA). Kung dunay kakulian sa MCIA, ang BPIA maoy temporaryong modawat sa mga bakwit nga eroplano gikan dinhis ato. Kung ang BPIA sab maoy mahiagom og kakulian, ang MCIA pud maoy dangpanan sa mga eroplano nila.
Mao nga palihug lang, husto na usa nang tinukoray og airport beh. Kay gawas sa BPIA, dili pud baya layo kaayo ang mga airports sa Iloilo, Bacolod, Caticlan, Tacloban, ug uban pang mga tugpahanan. Bilyunes rabay kinahanglan kung magtukod og airport.
Naay mas daghang suliran ang Cebu nga angayang gahinan og pundo sama sa mga ospital, eskwelahan, ug mga disenteng pinuy-anan alang sa katawhan. Mas maayo tingali nga kini na sab sila ang tutokan sa gobyerno aron maalibyohan na intawn ang atong mga panginahanglan ini nila.