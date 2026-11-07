Cuizon: Ako ni!

Sa natad sa media, daghan pa tingali ang wa pa makaila nako.
Una kong misuwat sa pamantalaang Newstime Daily niadtong 1989 sa dihang nagtungha pa kos kolehiyo. Sa dihang migradwar na ko, mitrabaho ko sa Philippine Information Agency (PIA), usa ka buhatan sa gobyerno nga may kalabutan sa media. Didto, misugod ko pagsibya sa nagkalainlaing mga estasyon sa radio sa Cebu.
Sukad niadto, wa nay hunong akong pagtampo sa media, sa pagsulat man o pagsibya, apan isip salingay lang, kay ang pagka-empleyado sa gobyerno man gyud maoy nahimo nakong karera sa panrabaho.
Gawas sa PIA, naa pa tingali makahinumdom nako sa diha pa kos laing mga opisina sa gobyerno sama sa Cebu City Government, Metro Cebu Development Project, Mactan-Cebu International Airport Authority ug sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
Milanat og kapin duha ka dekada akong trabaho sa gobyerno. Apan karon, miretiro na ko og mga duha na ka tuig. Maong nalipay ko ning pagdapit sa Superbalita Cebu nako nga mamahimong kolumnista dinhi.
Apan unsa man diay ning “Way Opaway?” Kung sa duwa pa nis basketbol, nangahulugan ni nga walay pugnganay o walay baldahay. Ginamit ang gawasnong pagpadayag sa mga hunahuna, maningkamot ko pinaagi ning kolum nga makahatag og dyutayng kalingawan o kasayuran ninyo ginamit ang pinulongang Binisaya.
Matag semana, mag-estorya ta kabahin sa mga lugar, kasinatian, buluhaton, personalidad, o panghitabo nga inato. Mahimong mohisgot ta sa atong pinulongan, kaagi, ug kultura. Mahimo pod nga motuki tas mga ginagmayng ideya nga atong mapunitan bisag asa.
Atong hangpon pagbalik ang sinultihang Binisaya kay nagkahanaw na raba ni, labi na kay mimando naman ang Departamento sa Edukasyon nga dili na gamiton sa mga eskwelahan ang mother tongue isip lenggwahe sa pagtudlo.
Di pud nuon ta magpakaaron-ingnon nga eksperto sa Binisaya. Ug samtang molingi ta sa atong kagahapon, molantaw pud ta kung asa ta paingon aron dili ta mapandol. Dinhi sa “Way Opaway,” atong saulogon ang diwa sa gawasnong pagtuki sa mga Sugbuanong butang nga maoy nakapalahi nato kaysa uban.
Ubani ko ninyo kay daghan kaayo tag subayon kay di raba gyud mahutdan og hisgutanan ning mga Bisaya, labi nag naay tagay sa tam-is nga bahalina ning tingpahulay nga adlaw sa Dominggo. Himuon ta nig bag-ong bisyo matag semana, mga Abay!