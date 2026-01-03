Cuizon: Alang sa sinaw nga Bag-ong Tuig

Nagpaopaw ko sa unang adlaw sa 2018 ug misugat sa Bag-ong Tuig nga wa nay buhok.
Ang akong pamilya maoy labing unang nahimuot sa akong desisyon. Dugay na man gud ning komedya sud sa akong banay kay naa man gyud nis among kaliwatan. Sinaw man pud to'g mga ulo ang akong anhing apohan ug amahan.
Dakong hugyaw ang nahitabo pagtambong nakos trabaho niadto. Labi na sa dihang giinterbyu kos telebisyon, ang akong mga opisyal gikan sa kaulohan nanawag gyud nako tungod sa akong pagpaopaw.
Dako baya gyu'g bintaha ning opaw ta. Wa nay hasol pagsunod sa uso nga hinapay. Labi na niadtong nagkamipis na akong buhok, nagsige ko'g pailin-ilin unsaon pagpanudlay aron matabunan ang nagkalapad nga hawan sa akong ulo.
Sa batan-on pa ko, kusog kaayo ko mobugal-bugal sa akong mga magtutudlo sa eskwelahan nga mga opaw. Mao nga gibati ko'g pagmahay kay daw gigabaan man tingali kos akong mga binoang kaniadto.
Kabahin sa tambal, murag nasulayan na gyud tingali namo ang tanan. Nagdako ko nga sila si Papa Art ug Lolo Teroy nako nagsige'g pabukal niadtong mga dahon aron maoy ikaligo sa ilang ulo, apan wa gyud magsilbi. Nakasuway pud to sila anang langaw nga pisaton ug ipahid sa ulo, 'nya wa gihapoy ayo.
Karon, duna nay daghang mga produkto batok sa pagkaopaw sama sa sabon, shampoo, cream, tambal nga imnon, ipaghid, ihaklap ug uban pa. Apan wa pa gyud ko kasugat og usa ka opaw kang kansang buhok hingpit nga milabong tungod ini.
Dili baya salawayon ning pagkaopaw. Ang mga Grego ug Romano kaniadto dako kaayog pagtamod sa mga opaw sama ni Socrates nga lantip og pangisip. Ang mga monghe magpaopaw man sab gani subay sa ilang tinuohan.
Apan aduna pud hinuoy mga kultura nga negatibo ang pagtan-aw sa mga opaw.
Karon hinuon, nausab na man ang kasagarang pagtan-aw sa mga opaw. Duna nay mga artista nga sinaw pas bagol sama nila ni Derek Ramsey, Dwayne Johnson, Bruce Willis ug Jason Statham.
Sa mga atleta, naa pud sila si Michael Jordan ug Mike Tyson. Sa mga presidente, naa si Vladimir Putin sa Russia samtang sa mga negosyante, naa si Jeff Bezos.
Mao nga akong dasigon kadtong nagduhaduha pa gihapon pagpaopaw hangtod ron. Sige na ug ayaw langaylangaya; ang kamatuoran, hangpa!