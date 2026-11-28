Ning miaging semana, ang Miss Puerto Rico nga si Jennifer Barreto maoy midaog isip Miss Universe 2026. Kay sa Puerto Rico man gihimo ang kompetisyon unya ang kandidata raman pod sa nila ang midaog, dayon og ingon ang mga Pilipino nga, “lutong Macau!”
Apan nganong Macau man dayon maoy mapagya basta dunay ingon ini nga sitwasyon? Maayo tingali nga ato ning susihon.
75 anyos na kining kompetisyon sa Miss Universe. Niadtong 2001, didto ni himoa sa Puerto Rico ug ang midaog mao si Denise Quinones nga taga didto ra pod sa ila. Sa ato pa, ning 2026, ikaduha na nga ang Miss Puerto Rico maoy midaog isip Miss Universe samtang ang sangka gihimo sa ilang tugkaran.
Apan sa Puerto Rico raba ni mahitabo? Dili. Ang laing nasud nga nahilambigit ini mao ang Estados Unidos.
Niadtong 1954, si Miss USA Miriam Stevenson maoy midaog isip Miss Universe didto sa Long Beach, California. Duha ka tuig ang milabay, si Miss USA Carol Morris na poy nahimong Miss Universe 1956 didto gihapon sa Long Beach, California.
Si Miss USA Linda Bement giproklamar sab nga Miss Universe 1960 didto sa Miami Beach, Florida. Niadtong 1967, si Miss USA Sylvia Hitchcock midaog pod nga Miss Universe didto gihapon sa Estados Unidos.
Pag-abot sa 1997, mibalik ang kompetisyon sa Miami Beach sa Florida ug si Miss USA Brook Lee mao na poy gikoronahan nga Miss Universe. Ingon ini sab ang nahitabo kang Miss USA Olivia Culpo kinsa nahimong Miss Universe 2012 didto sa Las Vegas. Ug didto sa New Orleans, ang Miss USA nga si R’Bonney Gabriel gideklarar pod nga Miss Universe 2022.
Sa kinatibuk-an, 7 ka higayon na nga nahitabo ning sitwasyona sa Estados Unidos. Kung pun-an sa 2 sa Puerto Rico, maingon nga ka-9 na ni mahitabo.
Apan ang Puerto Rico sakop ra sab sa Estados Unidos. Gani, dakung porsyento sa ilang national budget naggikan sa Estados Unidos matag tuig alang sa ilang imprastraktura, edukasyon ug nutrisyon. Duna pa gyuy Konggresista ang Puerto Rico dinha sa Konggreso sa Estados Unidos.
Sa ato pa, ang tanang 9 ka higayon nga midaog ang kandidata sa nasud diin gipahigayon ang Miss Universe mahulog nga iyaha ra gyud diay sa Estados Unidos ug wala nay lain pa!
Busa, hunongon na nato nang pag-ingon nga lutong Macau ning mga hitaboa, oy. Sa tinuod lang, katulo ra gyud miapil ning Macau sa Miss Universe sukad 1952 ug wa pa gyud ni kadaog bisag kausa.