Cuizon: Ang Awit nga Kasadya Ning Taknaa

Disyembre 25, 1933, sa Lungsod sa Opon. Unang higayon nga nabati ang awit nga “Kasadya Ning Taknaa” nga gikanta sa usa ka dula sa entablado.
Dali kining nikuyanap sa tibuok lalawigan ug sa ubang mga lugar. Gawas sa Kabisay-an, gihubad kini sa lain-laing pinulongan, lakip na sa Luzon diin giila kini isip “Ang Pasko Ay Sumapit.”
Si Vicente Rubi maoy kompositor niini samtang si Mariano Vestil ang nihimo sa mga titik. Apan wa sila mahatagi'g igong pasidungog. Didto sa Manila, sila si Pepe Cenizal ug Levi Celerio maoy giingong responsable sa maong kanta.
Niadtong 1937, si Cenizal gipahimog melodiya alang sa pelikula nga “Pugad ng Agila.” Ang iyang higala nga si Celerio maoy nimugna sa mga titik sa maong awit nga nailhan na karon nga Ang Pasko Ay Sumapit.
Mas nag-una ang dula sa entablado sa Opon kaysa pelikula nga "Pugad ng Agila."
Niadtong 1950, gibaligya ni Rubi ang Kasadya Ning Taknaa ngadto sa Mareco Recording Company sa Manila. Gihatagan siyag P50 nga pasiunang bayad, uban sa saad nga aduna pa siyay madawat matag plaka nga mahalin. Niadtong 1966 hangtod 1975, nakahalin kini'g kapin 62,800. Apan P110 lang ang nadawat ni Rubi niadtong 1967 imbes unta P1,990.
Tuig 1976, gikiha ni Rubi ang Mareco didto sa korte sa Quezon City. Apan na-dismiss ang kaso kay wa may ikaplete si Rubi aron pagtambong. Nahibaw-an na lang sa iyang abogado nga dihay mga tseke ang Mareco alang kang Rubi, apan wa na sila magbudlay pagsusi kon hain mibalhin og pinuy-anan si Rubi.
Nipetisyon sab si Rubi sa National Library aron siya hatagan og legal nga pagpanag-iya ning maong kanta, apan gibalibaran siya tungod kay sigon sa balaod, nahimo na kining publiko sa wa pa ang iyang petisyon.
Ang abogado ni Rubi misang-at og laing kiha dinhi sa Cebu. Human ang hapit 20 ka tuig, nidesisyon ang korte nga hatagan sa Mareco si Rubi og P1,884.34 isip balanse sa iyang bayranan. Apan mitaliwan na si Rubi niadtong higayona.
Samtang ang banay ni Cenizal padayong niinsistir nga siya maoy kompositor sa kanta. Apan kon tinuod man, nganong wa man silay kaisog nga ikiha si Rubi isip impostor?
Subo ang gidangatan ni Rubi. Apan maayo nalang kay aduna siyay gibilin kanato nga usa ka awit nga bililhon uyamot, ang Kasadya Ning Taknaa.