Cuizon: Ang Edipisyo ni Rizal sa Cebu

Kung molakaw ka gikan sa Capitol paingon sa Fuente sa Dakbayan sa Sugbo, may maagian kang karaan nga tres andanas nga edipisyong puti.
Sa ikaduhang andana, duna ni nag-akbo nga estatuwa ni Jose Rizal nga naglingkod samtang nagbasa og libro, inubanan sa duha ka bata sa iyang isig kakilid.
Ang istruktura ginganlan og Rizal Memorial Library and Museum.
Ang ubos nga bahin ini nailhan na karon isip labing una nga 24/7 Library sa tibuok nasod ubos sa pagdumala sa Dakbayan sa Sugbo.
Kagahapon, gitauran kini og usa ka plake isip timaan sa iyang pagkamakasaysayanon.
Mianhi gyud si Ginoong Regalado Trota Jose, Jr., ang Pangulo sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP) aron subhan ang maong timaan uban sa mga sakop sa Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission (CHAC).
Gitukod ang edipisyo sa grupo nga Los Tocayos de Rizal, mga prominenteng Sugboanon kaniadto nga gipanganlan og Jose.
Gidisenyo kini ni Juan Marcos Arellano nga mao say midisenyo sa Cebu Capitol.
Si Presidente Sergio Osmena, Sr. ang midonar sa yuta alang sa proyekto.
Gibuksan ang edipisyo niadtong Disyembre 30, 1939 nga atol sa ika-43 nga anibersaryo sa pagkamartir ni Rizal. Apan gisirad-an kini atol sa pag-ulbo sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.
Daw takulahaw lang, gihimo ning kampo sa mga Hapones.
Sa pagbalik sa mga Amerikanhon, swerte lang kay wa ni maapil sa ilang pagpamomba kay layo raman siya sa Dowtown nga nahapay.
Kay naapil man kaugdaw ang karaang Cebu City Hall niadto, miabli pagbalik ang edipisyo isip temporaryo nga balay-lungsod sa lokal nga kagamhanan.
Sa dihang natukod na ang bag-ong City Hall, ang edipisyo gigamit nasab isip Perpetual Succor Hospital gikan 1950 hangtod 1959.
Wa na kaayo ni maatiman human niadto, apan gihimo gihapong mga opisina ang taas ini samtang nagpabilin isip librarya ang ubos.
Wa man gani ni gwardya o kural sa una.