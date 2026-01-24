Cuizon: Ang Pag-ilis sa Martires ngadto sa MJ Cuenco

Misumad niadtong Enero 16 ang ika-137 nga adlaw sa pagkatawo ni Mariano Jesus Cuenco nga gipahinungdan sa kalsadan nga gihinganlan og MJ Cuenco Avenue.
Aduna rabay mga nagmahay nganong siya maoy giilis sa karaang ngalan sa maong karsada nga Calle delos Martires.
Matod pa, gipahinungod kini niadto sa mga martir sa panahon sa mga Katsila nga mihalad sa ilang kinabuhi alang sa kagawasan. Unya, gihurot lang silag papha aron ilisan sa ngalan sa usa lang ka tawo.
Sa una, ang prisohan sa Probinsya sa Sugbo nahimutang sa Barangay Tejero, kanang gihimo na karong Museo Sugbo.
Lakip sa mga gibilanggo dinha ang mga Sugboanon nga misukol batok sa mga Katsila. Sa higayon nga sintensyahan na sila og kamatayon, palakton ang nagbakho nga mga piniriso gikan dinha sa maong dalan hangtod sa Plaza Independencia diin sila patyon.
Apan niadtong 1964, giilisan ang ngalan sa dalan ngadto na sa MJ Cuenco Avenue.
Natawo sa Lungsod sa Carmen, si Mariano Jesus Cuenco mitungha sa Bachelor of Arts sa Colegio de San Carlos, mitapos sa abogasiya didto sa Manila niadtong 1911 ug mipasar sa bar exams niadtong 1913.
Si Cuenco nipublikar sa Kinatsila nga pamantalaang El Precursor. Misulat sab siya og Binisaya ubos sa ngalan nga Lauro Katindog.
Si Cuenco napili nga Konggresista sa Ika-limang distrito sa Sugbo niadtong 1912 ug gisublian pagka-1916 hangtod 1928. Midaog siya isip Gobernador sa Sugbo niadtong 1931 ug delegado sa 1934 Constitutional Convention.
Nahimo siyang Kalihim sa Public Works and Communications gikan 1936 hangtod 1939 ug Kasamtangan Kalihim sa mga Departamento sa Agrikultura, Komersiyo ug Pamuo.
Niadtong 1941, napili siya isip Senador ug gisublian niadtong 1946. Gikan 1949 hangtod 1951, misilbi siya isip Senate President ug Chairman sa Commission on Appointments.
Human napildi niadtong 1951, midaog pagbalik si Cuenco isip Senador niadtong 1953 ug 1959. Misilbi siya pagka-Senador hangtod mitaliwan niadtong 1964.
Daghan og nahimo si Cuenco isip opisyal sa gobyerno, apan di na nato malatid dinhi tungod sa limitasyon.
Apan kung ikaw ang pangutan-on, makiangayon ba ang pag-ilis sa ngalan nga Calle delos Martires ngadto sa MJ Cuenco Avenue?