Cuizon: Ang Pagbaha sa Luha

Hilig kaayo sa hilakhilak ning mga Pilipino. Labi na kung drama ang salida, sus, madani gyud dayon ta kay di gyud mawagtang ang pagdagayday sa luha sa mga nagdala.
Apan laing salidaha ang atong nasaksihan sa miaging semana. Ug imbis artists ang mga nagdala, ang ato mang mga Senado maoy bitoon.
Ang drama sa Senado maoy akong buot ipasabot, diin mibutho lag kalit si Senador Bato Dela Rosa. Pagkagabii, dunay mga pagpabuto sa armas nga nahitabo didto sa Senado, dayon nawagtang lag kalit si Dela Rosa. Apan matod pa, nagkagubot kuno ang mga Senador sa mayoriya niadto, bisan pa man og dunay lahi nga mga hulagway mga nanggawas kay nangaon ug nagngisi man to sila.
Human niadto, pwerteng hilak ni Senador Pia Cayetano kay nahiubos kuno siya nga way nangumusta niya nga mga Senador sa minoriyq. Misuporta pod nga murag nagbakho si Senador Loren Legarda. Apan dunay mga nakamatikod nga murag wa may luha nga mitubod sa ilang mata.
Abi ninyo, di man to unang higayon nga dunay politiko mga mihilak atubangan sa publiko. Kaniadto, ilado kaayo tos anhing Talyux Bacalso nga mohilak sa iyang mga paligpulong. Gani, usa tos nakapadaog sa tibuok partido Pusyon Bisaya sa eleksyon sa Batasang Pambansa dinhi niadtong 1978.
Dili man ni kay sa ato ra. Didto sa Japan niadtong 2014, nagminatay gyud og hilak si Ryutaro Nonomura, usa la magbabalaod. Nanalipod siya sa mga pasangil sa pag-usik-usik sa pundo sa gobyerno. Dali kaayong mikatap ang maong drama sa tibuok kalibutan.
Samtang didto sa Britanya, ang Chancellor nga si Rachel Reeves mihilak atubangan sa publiko niadtong Hulyo 2025. Samtang nagsige siyag pahid sa iyang mga luha, ang mga nakasaksi sa panghitabo miingon nga daw wa niya kapugngi ang iyang kaugalingon taliwa sa mga pagpanaway batok niya.
Balik dinhis ato, si Legarda mismo mihilak man pod atol sa impeachment trial batok ni kanhi Presidente Erap Estrada. Ug samot na si Dela Rosa nga murag dali ra kaayong mohilak nga mao pot makapalumoy sa kasingkasing sa publiko.
Adunay pipila nga miisip sa paghilak sa mga politiko nga timailhan sa pagkasinsero. Apan duna poy moingon nga di ni maayo kay makawagtang sa pagkapormal sa mga opisyal nga kinahanglang lig-on kanunay og baruganan.
Magrespetaray lang ta kung unsay atong mga baruganan bahin ini.