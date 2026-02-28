Cuizon: Ang Papel sa Cebu sa EDSA

Nangulo og dakong protesta si Cory Aquino dinhi sa Cebu sa pagsugod sa People Power Revolution niadtong Pebrero 22, 1986. Apan tumoy ra kadto sa taas nga proseso sa pakigbisog diin dako ang nahimong papel sa Cebu.
Sa pagdeklarar sa Balaod Militar niadtong 1972, daghang mga Cebuano sama nila ni Mocring Barcenas ang gibilanggo. Nibakwit sa laing mga nasod ang mga pamilya nga kontra ni Marcos sama sa mga Osmeña.
Samtang gipapasar ang Bag-ong Konstitusyon niadtong 1973, mayoriya sa mga Cebuano kanunay nibotar og “No” sa matag plebisito bahin ini.
Sa piniliay sa Batasang Pambansa niadtong 1978, niharos ang partidong Pusyon Bisaya dinhi nga naglakip nila ni Hilario Davide, Jr. ug Natalio Bacalso. Sila ray bugtong oposisyon nga nakadaog tibuok nasod.
Pag-abot sa 1981, daghang mga Cebuano ang ni-boykot sa eleksyong presidensyal bisan gilibkas na ang Balaod Militar tungod sa pagduaw ni Papa Juan Paulo II sa Pilipinas.
Niadtong 1983 sa dihang gipatay si Benigno Aquino, niulbo ang protesta sa mga estudyante human gipatay sab ang tinun-an nga si Bashir Majid sa Southwestern University. Samtang napili pagkapresidente ni Esmeraldo “Junrey” Nadela sa Supreme Student Council sa Colegio de San Jose Recoletos, ang labing una sa nasod sukad 1972. Nisulbong pud ang mga pundok sama sa LFS.
Pag-abot sa 1984, nisilaob ang kasuko sa Cebu tungod sa eleksyon sa Batasang Pambansa diin si Inday Nita Daluz ra maoy nilusot sa oposisyon sa probinsiya, bisan tuod kung nidaog sila si Antonio Cuenco ug Marcelo Fernan sa siyudad. Si Dodong Holganza ug ang iyang anak nga si Joeyboy gipriso pa niadto, samtang nakalas si Raul Pintoy sa usa ka protesta atubangan sa Cebu Capitol.
Samtang nisukol batok sa demolisyon ang mga kabus sa dakbayan, niulbo pud ang welga sa mga mamumuo sa Visayan Glass diha sa Guadalupe ug nimartsa ang mga mag-uuma sa nagkagrabe nga protesta sa kadalanan sa Cebu.
Nisamot ang pakigbisog ilawom sa BAYAN nga gipangulohan ni Padre Rudy Romano nga gikidnap niadtong 1985.
Niduyog sab ang taga media sama sa mga komentarista sa radyo ug mantalaan lakip sa Visayan Herald.
Sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA, di gyud makalimtan sa tibuok nasod ang kaisog sa mga Cebuano nga kaliwat ni Lapulapu.