Cuizon: Ang tradisyon sa daygon

Sugod na’g panimaho ang Pasko kay nia na man ang unang bulan nga nagtapos sa “bre.” Human ining Septiyembre, mosunod ang Oktubre, dayon Nobiyembre hangtod na ngadtos Disyembre.
Kagahapon lang, nakapamati na man ko'g awit sa Pasko dihas radyo. Hasta sa mga dagkong tindahan, gisugdan na pud ang pagpatukar sa awit ni Jose Mari Chan nga gihimo nang ilhanan sa pagsugod sa kasaulogan.
Bitaw, naa man gyuy di masabot nga kalipay nga moabot sa atong dughan kon Pasko na. Labi na ang mga bata, maghinamhinam gyud sa mga gasa, duwaan, lamiang pagkaon, bag-ong sinina,ug uban pang makalipay nga mga butang nga ilang madawat ning panahon sa Pasko.
Apan dunay usa ka panghitabo nga murag nakahasol sa akong pangisip ning pipila na ka Pasko nga nilabay. Nakabantay ba mo nga daw wa na kaayoy manaygon ning panahona? Sa una, manaygon man dayon ning mga bata sa kasilinganan bisag layo pa ang Pasko. Karon, daw mianam-anam na og kahanaw ang tradisyon sa pagpanaygon.
Tingali, kitang tanan nakasulay gyud ining pagpanaygon niadtong bata pa ta. Nahimo na kining tulumanon natong mga Pilipino matag Pasko, ug murag dili mahingpit ang pagsaulog nato sa adlaw sa Ginuo kon wa ang tradisyon sa daygon.
Mao nga makaguol kining pagkahanaw na sa pagpanaygon karon. Tingali, duna sab mga ginikanan nga modili na sa ilang mga anak sa pagpanaygon tungod pud sa kakuyaw na sa panahon karon. Daghan nang mga badlungon sa katilingban, mao nga dili na tingali kaayo sila mokompiyansa nga tugtan ang ilang mga anak sa pagpanaygon.
Hinaot nga dili mawagtang kining bahina sa atong kultura. Angay kining ipabilin nga lakip sa atong kasaulogan. Gawas pa, usa kini ka matang sa musika nga makalipay sa atong mga dughan, labi na ning panahon nga daghan kaayo tag giatubang nga mga suliran sama sa taas nga presyo sa lana, brownout, panagbangi sa politika, ug uban pa.
Busa, kon naay manaygon sa inyo, ayaw intawon bugawa kay angay ta nga malipay sa pagpadayon ning maong tradisyon. Bisag gamay, hatagi intawon sila og Pinaskohan kay mas maayo baya gyud nga kita maoy naa sa posisyon nga makahatag kaysa kitay nanginahanglang hatagan.
Labing mahinungdanon, ang daygon gikan baya sa pulong nga “dayeg” alang sa atong Ginuo. Malipayong Pasko, higala!