Cuizon: Angay nga Saulogon

Haskang sadyaas kasaulogan sa ika-457 nga anibersaryo sa Probinsya sa Sugbo. Murag nagpista ang Kapitolyo nga maoy ulohang buhatan sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan nga gipangulohan ni Gobernadora Pamela Baricuatro.
Apan kanus-a man gyud nagsugod ning maong kasaulogan? Matod sa kasaysayan, si Haring Felipe Segundo sa Espanya maoy mideklarar sa Sugbo isip labing unang probinsya niadtong Agosto 6, 1569.
Iyang gitudlo nga gobernador si Miguel Lopez de Legazpi nga miabot dinhi niadtong 1565. Wala pay Pilipinas niadto, busa maingon nato nga ang Sugbo nag-una pas pagkatukod kaysa atong nasud.
Maisip nga niadto, ang Sugbo maoy nagsilbing nasud tungod kay ang deklarasyon sa haring Katsila naglakip man sa ubang mga isla sa Luzon, Kabisay-an ug Mindanao nga gitawag na karon og Pilipinas.
Ning mas modernong panahon, si Gobernador Vicente dela Serna maoy nagsugod pagtimaan ining petsaha niadtong 1993 isip anibersaryo sa pagtukod sa probinsya.
Sa tuig 1994, gipalabang sa Konggreso ang Akta Republika No. 7698 aron hingpit na gyung mamahimong pista opisyal ang maong adlaw.
Niadtong tuig 2000, gi-amendahan ang maong balaod pinaagi sa pagpalabang sa Akta Republika No. 8952 aron malakip sa tinuig nga pista opisyal ang mga syudad sa Cebu, Mandaue ug Lapu-lapu.
Karon, daghan kaayog angay isaulog ang probinsya, labi na ang palambo sa mga ospital nga gihingusgan ni Gob. Baricuatro, lakip ang mga proyekto alang sa mga mag-uuma ug mangingisda ingon man mga programa sa edukasyon, trabaho, negosyo ug transportasyon.
Naa pod ang pagtabang sa mga kapunongan ug kooperatiba sa mga lungsod, apil ang pag-ayuda sa mga biktima sa linog ug baha.
Uban sa atong pag-ampo sa Kahitas-an, manghinaot kita sa padayong pag-uswag sa Probinsya sa Sugbo kang kansang mga molupyo giila nga mga kugihan, ligdong, mahigugmaon ug maabi-abihon.