Cuizon: Ari usa tas mga pista

Lahi ra gyud tang mga Bisaya. Ning milabayng semana, haskang gubota didtos Kaulohan. Sa Konggreso, mayoriya ang mibotar aron paphaon sa katungdanan si Bise-Presidente Sara Duterte.
Samtang human sa ginokdanay, kalit nga mitungha si Senador Bato dela Rosa nga mibotar aron bag-ohon ang liderato sa Senado. Pagkagabii didto, nagkaguliyang og samot kay dunay mga nagpabuto og armas.
Ug takulahaw lang, nawagtang dayon si Dela Rosa.
Apan dinhis atoa, lahi kaayo ang mga talan-awon: humba ug lambay nga gisukad sa mga bandihado, nagtuyok-tuyok nga kawayan sa inasal nga baboy, tagay-tagay sa mga ilimnon, mga prosisyon ug sayaw-sayaw sa kadalanan.
Nganong lahi man? Kay buwan man ron sa Mayo nga tingpista dinhis atoa. Karon, pananglitan, daghang mga dapit sa Cebu nga nagsaulog sa pangilin ni San Isidro Labrador.
Didtos atong silingang Probinsya sa Bohol, duna say pista kada adlaw sa tibuok Mayo.
Gisugdan nis petsa 1 sa pangilin ni San Jose sa Syudad sa Tagbilaran diin bibo kaayo ang ilang Saulog Festival.
Ning nahabiling mga adlaw sa Mayo didtos Bohol, nagpista pa sa mga lungsod sa Bilar, Candijay, San Isidro, Talibon, Tubigon ug Trinidad. Wa pa ni labot sa gagmayng kapilya sa mga barangay.
Di sab mabangbang ang Cebu sa daghang kasaulogan kada Mayo sama sa mga Syudad sa Mandaue ug Bogo, ingon man sa mga Lungsod sa Ronda (Humba Festival), Malabuyoc (Buyoc Festival), Samboan (Dagayday Festival), Alegria (Kawayan Festival), Tuburan (Pamuhuan
Festival) ug Borbon (Tabo sa Banay Festival).
Mao nga samtang maapektaran man pod tinuod tas mga panghitabo didtos kaulohan, way magbuot kung atimanon ta usa ning mga imbistasyon sa kapistahan ron.
Di sab gyud nuon nato kalimtan ang pag-ampo sa kalinaw sa nasud ngadto sa patron sa mga dapit nga atong pamistahan. Apan inig kahuman, aw, di na ta maglangay kay naghulat na ang mga hikay ug tagay.
Asdang, Bisaya!