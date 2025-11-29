Cuizon: Bonifacio ug Rizal: Kinsay mas haom?

Sumad sa adlawng natawhan karon ni Andres Bonifacio.
Sa ilang panahon, si Bonifacio ug ang iyang kaubanan sa Kataastaasang Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK) midangop sa armadong pakigbisog aron malingkawas ang Pilipinas gikan sa pagpanakop sa Espanya.
Sa ngadto-ngadto, milampos gyud si Bonifacio ug KKK sa ilang tinguha. Wa na hinoon si Bonifacio sa dihang midaog na ang ilang tinguha nga mikaylap sa lain-laing bahin sa nasud, pero siya gihapoy gihatagan sa dungog isip Amahan sa Rebolusyon.
Apan daghan ang mangutana: unsa man gyuy angay nga pakigbisog aron mausab ang nasud, armado o malinawong pakigbisog?
Ang maong pangutana kanunayng motumaw kay daku man pod og nahimo ang mga sinulat ni Jose Rizal alang sa atong nasudnong kagawasan. Gani, ang mga libro ni Rizal mao may nahimong inspirasyon ni Bonifacio sa dihang nag-organisar pa siya sa KKK. Matod sa kasaysayan, may panahon man gani nga nakigkita gyud si Bonifacio ni Rizal.
Sa dihang gikombinsir sa mga rebolusyonaryo si Rizal nga mosuporta nila, mibalibad kini kay dili siya gusto nga mobanaw ang dugo sa mga Pilipino. Usa pa, nanagana si Rizal kay kulang pa sa pundo ug armas ang mga manggugubat. Mas gipili ni Rizal ang iyang pagsulat batok sa mga abuso sa mga Katsila isip paagi sa pagkab-ot sa reporma.
Para nako, sakto silang duha.
Dihay panahon nga mas angay ang malinawong pakigbisog nga gihimo ni Rizal. Ang iyang mga lindog nga milarawan sa mga pagdaog-daug sa mga Katsila maoy nakapapukaw sa pagpakabana sa mga Pilipino. Sa hinay-hinay, ang iyang mga sinulat nagsilbing kalayo nga miduslit sa dinamita sa pakigbisog.
Hangtod nga miabot na ang panahon sa armadong pagsukol. Human nahigmata ang katawhan sa kamatuoran sa ilang pagkaulipon, miinit na ang sitwasyon paingon sa laing hugna. Ang maong kahimtang mikinahanglan na og pamaagi sa pakigbisog sa usa ka tawo nga ginganlag Andres Bonifacio.
Nagpamatuod ni nga ang matang sa pakigbisog magdepende gyud diay sa sitwasyon.
Sa sitwasyon sa atong nasud karon nga grabe na kaayo ang korapsyon, unsa kahay maayo nga matang sa pakigbisog? Angayan na ba ang pamaagi ni Bonifacio o mas haom gihapon ang kang Rizal?
Hinuktoki ug huna-hunaa pag-ayo samtang magsaulog ta sa sumad sa pagkahimugso ni Bonifacio karong adlawa.
Malipayong pista opisyal.