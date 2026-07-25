Cuizon: Cebuano nga Konsehal sa America

Lisod gyud mabentahaan kining mga Cebuano bisan asang dapita sa kalibutan.
Mao ni ang nahitabo ni Constantino “Coco” Alinsug, lumad nga taga Consolacion, Cebu nga usa na karon ka konsehal didto sa Syudad sa Lynn, Massachusetts. Siya’y labing unang Pilipino ug Cebuano nga napili isip opisyal sa kagamhanang lokal didto sa Estados Unidos.
Nagkaila mi ni Coco sa dihang mga estudyante pa mi sa Southwestern University niadtong dekada ‘80. Milansar siya isip opisyal sa among Supreme Student Council diin ako ang hepe de kampanya sa among partido.
Human niadto, nahimong delegado si Coco sa Ship for Southeast Asian Youth Program nga mirepresentar sa Pilipinas kuyog sa mga representante sa lain-laing kanasuran.
Misilbi pod siya sa National Youth Commission of the Philippines ug mitrabaho sa Presidential Management Staff ubos ni Presidente Fidel Ramos.
Milawig si Coco sa Amerika niadtong 1996. Tungod sa paningkamot sa pagpanarbaho sa Fenway Health nga usa ka organisasyon alang sa kahimsog, napadpad siya sa Massachusetts niadtong 2003. Didto, aktibo siyang nahisakop sa mga kapunongan sa komunidad. Hangtod nga napili siya isip konsehal niadtong 2022.
Dili gyud hinoon bag-o alang niya ang politika.
Ang iyang amahan, si anhing Ember Alinsug, kanhi konsehal sab sa Consolacion. Ug parehas diay mig apelyido sa iyang inahan, si Ester Cuizon-Alinsug.
Miuli si Coco karon kay namatay ang iyang Lola nga si Lydia Cuizon. Taliwa sa kaguol, nalipay gihapon siya nga makapauli. Miduaw sab siya ni Gobernadora Pam Baricuatro sa Kapitolyo.
Wa gyud mausab ang iyang sinultihan kay matinahuron ug lunlon Sugboanon ra gyud gihapon.
Gihangop siya ni Gob. Pam. Nalipay sab kaayo kong nakigkita niya ug nagpahulagway uban nilang duha.
Ang kalampusan sa mga Cebuano nga parehas ni Coco maayong panaminan sa atong
katawhan tungod kay garbo sila alang kanatong tanan.