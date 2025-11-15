Cuizon: Eduardo R. Gullas, 95 anyos

Una nakong nadunggan ang iyang angga nga “EddieGul” gikan ni Natalio “Talyux” Bacalso nga magsigeg hisgot niya sa una.
Anak siya ni Vicente Gullas, ang nagtukod sa University of the Visayas (UV) nga naalagaran sab niya isip Presidente. Napili siya sa pipila ka termino isip Kongresista sa Unang Distrito ug Mayor sa Talisay City.
Nahimugso sa tuig 1930, si Eduardo R. Gullas nahimong Gobernador sa Probinsya sa Cebu gikan 1975 hangtod 1986. Nakapalambo siyas mga dalan ug taytayan, ingon man sa patubig ug kuryente sa probinsya.
Human sa 1986 EDSA Revolution, usa si EddieGul sa mga gipulihan og Officers In-Charge (OICs) sa bag-ong gobyerno. Gani, ang OIC-Provincial Board Member kaniadto nga si Ribomapil Holganza, Jr. miawhag nga ilisan ang estatuwa ni Lapulapu atubangan sa Cebu Capitol kay susama kuno nig dagway ni EddieGul.
Wa na hinuon ko kahinumdom og unsay gisangputan adtong hitaboa. Apan dili pa kaayo dugay ang akong makahimuot nga kasinatian uban ni EddieGul. Sa diha pa kos LTFRB, iya kong gipatawag kay nasuko siya nga naa koy giplanohang rota sa mga sakyanan sa iyang syudad nga wa nako ipahanghid niya.
Nagkusmod ang iyang nawong sa dihang miduaw ko niya sa Talisay City Hall.
“Mainitong pagbati gikan sa usa ka Visayanian,” maoy akong pagtimbaya kay Visayanian may tawag sa mga gradwado sa UV sama nako nga mitapos sa akong Master’s Degree in Public Administration didto.
“Aw, Visayanian diay ka?” nangutana siya.
“Lunlon gayud, sa kasingkasing, lawas ug kalag,” maoy akong tubag.
Dihadiha dayon, mipahiyom siya ug mibarog sa iyang lingkoranan, milamano nako ug miingon, “Proud kaayo ko nimo!”
Human niadto, nawala ang iyang kasuko ug mipadayon ming duha sa usa ka mabungahon nga panagtigom.
Dili to unang higayon nga may kasuko siya sa laing tawo nga nahimong positibo. Niadtong gitukod pa ang Cebu South Coastal Road, nagtrokis pud siya ug si kanhi Kongresista Tomas Osmeña.
Apan sa dihang nagproblema si EddieGul nga Kongresista pa niadto kung asa siyag dugang pundo alang sa pagpalapad sa karsada gikan sa Talisay hangtod sa Carcar, gitanyagan siya ni Osmeña og P400 milyunes nga pundo gikan sa Kongreso. Nahupay ang ilang away human mapaubsanong gipasalamatan ni EddieGul si Osmeña.
Sigurado ko nga duna pod moy mga maayong sugilanon sa anhing gobernador nga mitaliwan na niadtong Nobiyembre 6, 2025. Atong i-ampo ang kapahulayang dayon sa iyang kalag.