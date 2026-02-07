Cuizon: Fuente Osmeña, 1912

Ang Fuente Osmeña usa ka simbolo sa Cebu. Nahipatik ni diha sa salapi nga 50 pesos niadto ug makita ni sa mga materyales sa turismo ug patigayon.
Apan nasayod ka ba nga ang Fuente Osmeña nagtimaan sa paghimo og sistema sa patubig sa Cebu kapin sa usa ka gatus na ka tuig?
Ang Aguas Potables de Osmeña, ang patubig sa Cebu nahingpit pagtukod niadtong Pebrero 11, 1912. Kay wa pa may epal sa una, gipahinungod ni kang Don Sergio Osmeña, ang pangulo sa Nasudnong Asembliya nga miduso sa proyekto. Kining patubig nahimo na karong Metro Cebu Water District nga giabagan sab ni Dionisio Jakosalem, ang gobernador sa probinsya sa una.
Mga Amerikanhon ang mipatukod sa proyekto tungod sa paghingusog ni Osmeña batok sa daghang sakit gikan sa hugaw nga tubig sa mga atabay, gawas sa daghang sunog sa syudad niadto.
Kapin 20 ka kilometro nga mga tubo ang gilatid sa kadalanan aron mahatod ang limpyong tubig ngadto sa kabalayan gikan sa Buhisan Dam.
Dakong seremonyas ang pagbukas sa Fuente Osmeña niadtong 1912 nga gipangulohan nila ni Osmeña ug sa Amerikanhong Gobernador-Heneral nga si William Cameron Forbes. Sakay sa kabayo, ang duha miinspeksyon sa Buhisan Dam pagkabuntag ug mipaingon sa Fuente pagkahapon.
Si Forbes maoy mipaagas sa busay sa Fuente. Kusog ug taas ang buswak sa tubig nga mipisik ngadto sa kababayen-an nga diha sa duol ini. Wa dayon makalihok ang mga babaye nga mga asawa diay sa mga bisita nga diha sulod sa awto nga nababagan sa daghang tawo nga mitambong.
Sa kongkretong punoan sa Fuente, adunay timaan nga naglista sa mga opisyal sa probinsya ug mga enhinyero lakip nila ni Harry Cameron, ang Amerikanhong enhinyero nga tigdumala sa mga proyekto sa Kabisay-an ug si Eusebios Julius Halsema sa Bureau of Public Works sa Cebu, sa wala pa siya mahimong mayor sa Syudad sa Baguio.
Daghan nang panghitabo sa kasaysayan nga naglambigit sa Fuente sama sa pagmartsa sa mga sundalong Amerikanhon panahon sa liberasyon, mga protesta batok ni Presidente Ferdinand Marcos, Sr. ug karon, ang kasadya matag Pasko ug Pista Senyor.
Wa na hinooy busay sa tubig ang Fuente tungod sa kakaraan na sa iyang mga ekipo, apan nagpabilin kini pagbarog isip mapasigarbohong handurawan sa atong pagka-Cebuano karon.