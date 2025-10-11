Cuizon: Giuli nga Pasidungog

Dili sayon ang angayang agian sa usa ka tawo aron siya matanyagan og usa ka pasidungog. Mag-abot una ang iyang singot ug luha sa pagpaningkamot sa di pa siya ilhon nga banggiitan.
Mao ni ang nahitabo ni John Lennon sa banda nga The Beatles. Niadtong Oktubre 1969, siya ug ang iyang mga kauban nga sila si Paul McCartney, George Harrison ug Ringo Starr gitanyagan og pasidungog isip Members of the British Empire o MBE.
Malipayon nilang gidawat ang mga medalyang MBE nga nag-ila sa ilang kontribusyon sa Britanya sa natad sa musika.
Apan human ang usa ka buwan, giuli ni Lennon ang iyang medalya isip protesta sa pagsalmot sa Britanya sa gubat sa Nigeria batok sa Biafra ingon man ang pagsuporta sa Britanya sa Estados Unidos sa gubat ini batok sa Vietnam.
Mihisgot ko ini tungod sa susamang panghitabo nga naglambigit sa Cebuano nga si Meinrado Paredes.
Usa ka manlalaban, propesor ug maghuhukom, gihatagan si Paredes og pasidungog nga Pillar of Law Award sa Integrated Bar of the Philippines (IBP).
Apan nahisagmuyo si Paredes sa dihang gihatagan sab og susamang pasidungog si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Giuli ni Paredes ang iyang pasidungog isip paglaban sa mga biktima sa mga kalapasan sa tawhanong katungod ubos sa administrasyong Duterte. Matod niya, bugalbugal ni sa liboan ka mga nangamatay sa kampanya sa kanhi presidente batok sa ilegal nga drugas nga wa mahatagig hustisya diha sa korte.
Kung mahihumdoman, dili ni unang higayon nga nahitabo.
Niadtong 2018, si Kanhi Kongresista Tom Villarin miuli sab sa iyang Government Service Award nga gitanyag sa University of Santo Tomas (UST). Iya ning gihimo isip protesta sa paghatag og susamang pasidungog ngadto kang Mocha Uson, ang kanhi Assistant Secretary sa Presidential Communications Office ubos ni Duterte.
Matod ni Villarin, si Uson nahilambigit sa mga fake news, gawas nga pirmi ning mogamit og law-ay nga pinulongan. Alang niya, ang pasidungog kang Uson usa ka insulto sa mga gradwado sa UST.
Unsa may gidangatan nila?
Kaniadto, misamot ang popularidad ni John Lennon tungod sa iyang pag-uli sa medalyang MBE didtos Britanya. Samtang si Villarin wala na mapili pagka-kongresista sa Akbayan party-list niadtong 2019.
Kung unsay kaugmaon nga naghulat ni Paredes, ang kasaysayan ray mohukom. Hinaot nga pagatan-awon siya sa umaabot tang kaliwatan nga sulondon ug tinuod nga angayan sa pasidungog nga iyang giuli.