Cuizon: Hiniusang Banay

Niadtong 1295 didto sa Pransya, nahimugso ang usa ka bata nga ginganlag Roque nga may ila nga nagpormag krus sa iyang dughan. Nagdako siya nga relihiyuso ug adunahan.
Human mitaliwan ang iyang mga ginikanan, giapud-apod niya sa mga kabus ang iyang katigayunan ug mipanaw paingon sa Roma aron magpari sa edad nga 20 anyos. Apan nahisangko siyag lugar nga gihamok og makamatay nga sakit.
Busa, miunong ug mitabang siya sa daghang masakiton nga nangaayo sa iyang paggalam.
Hangtod natakdan sab siya ini.
Nagpaabot nalang sa iyang kamatayon si Roque didto sa lasang, apan may anghel nga miduaw ug mipaalim niya. May iro sab nga mitultol paghatag niyag pan matag adlaw.
Hangtod mihukom kini sa pag-uli sa Pransya. Apan wa nay nakaila sa nagkagidlay nga si Roque. Gidakop ug gibilanggo siya kay gidudahang espiya hangtod namatay niadtong 1327 sa edad nga 32 anyos.
Nahibaw-an nalang kung si kinsa siya kay sa pagsusi sa iyang patayng lawas, nakit-an ang ila nga krus sa iyang dughan.
Tungod sa iyang mga milagro, nahimong Santo si Roque niadtong 1594. Mikatap tibuok kalibutan ang iyang debusyon, lakip na sa Pilipinas.
Dinhis atoa, naay estorya nga si San Roque maoy orihinal nga patron sa Opon sa wa pa kini ilisi sa Birhen sa Regla niadtong 1735.
Apan wa pasagdi sa kapariang Katsila si San Roque. Ilang gitugyan ang antigo nga imahen ini ngadto sa pamilyang dela Serna nga ilang gitahasan sa pagpadayon sa debusyon.
Hangtod ang mga dela Serna misanga na tungod sa kaminyuon ngadto sa mga dugokang banay nila ni Paulina ug Zacarias Ompad, Cristina ug Procopio del Corro, Leoncia ug Bartolome Dimataga, Domingo ug Vicenta dela Serna, Candido ug Carfopura dela Serna, Tomasa Mangubat, Oliva ug Juan Ycong ingon man Pascual ug Alipia dela Serna.
Ang ilang mga kaliwat karon maoy giila isip “Hiniusang Banay Ni San Roque.”
Daghan nila ang ilado sa kasaysayan sama ni anhing Unang Ginang Leonila Dimataga-Garcia ug Vicente “Tingting” dela Serna nga Gobernador sa Cebu.
Apil sab sa Hiniusang Banay ang kanhi Bise-Gobernador sa Cebu nga si Agnes Magpale ug ang mga Konsehal sa Lapu-Lapu karon nga sila si Jan Vincent dela Serna ug Annabeth “Mama Abeth” Cuizon.
Karong semanaha, saulogon nasab nila ang pista ni San Roque sa Lapu-Lapu City Auditorium human sa nobenaryo diha sa ilang bag-ong kapilya sa Dalan Bonifacio sa Barangay Poblacion.
Atong gikalipay ang ilang pagpakaylap sa mga mithi ni San Roque nga mibuhis sa iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa katawhan.
Viva, Senyor San Roque!Niadtong 1295 didto sa Pransya, nahimugso ang usa ka bata nga ginganlag Roque nga may ila nga nagpormag krus sa iyang dughan. Nagdako siya nga relihiyuso ug adunahan.
Human mitaliwan ang iyang mga ginikanan, giapud-apod niya sa mga kabus ang iyang katigayunan ug mipanaw paingon sa Roma aron magpari sa edad nga 20 anyos. Apan nahisangko siyag lugar nga gihamok og makamatay nga sakit.
Busa, miunong ug mitabang siya sa daghang masakiton nga nangaayo sa iyang paggalam.
Hangtod natakdan sab siya ini.
Nagpaabot nalang sa iyang kamatayon si Roque didto sa lasang, apan may anghel nga miduaw ug mipaalim niya. May iro sab nga mitultol paghatag niyag pan matag adlaw.
Hangtod mihukom kini sa pag-uli sa Pransya. Apan wa nay nakaila sa nagkagidlay nga si Roque. Gidakop ug gibilanggo siya kay gidudahang espiya hangtod namatay niadtong 1327 sa edad nga 32 anyos.
Nahibaw-an nalang kung si kinsa siya kay sa pagsusi sa iyang patayng lawas, nakit-an ang ila nga krus sa iyang dughan.
Tungod sa iyang mga milagro, nahimong Santo si Roque niadtong 1594. Mikatap tibuok kalibutan ang iyang debusyon, lakip na sa Pilipinas.
Dinhis atoa, naay estorya nga si San Roque maoy orihinal nga patron sa Opon sa wa pa kini ilisi sa Birhen sa Regla niadtong 1735.
Apan wa pasagdi sa kapariang Katsila si San Roque. Ilang gitugyan ang antigo nga imahen ini ngadto sa pamilyang dela Serna nga ilang gitahasan sa pagpadayon sa debusyon.
Hangtod ang mga dela Serna misanga na tungod sa kaminyuon ngadto sa mga dugokang banay nila ni Paulina ug Zacarias Ompad, Cristina ug Procopio del Corro, Leoncia ug Bartolome Dimataga, Domingo ug Vicenta dela Serna, Candido ug Carfopura dela Serna, Tomasa Mangubat, Oliva ug Juan Ycong ingon man Pascual ug Alipia dela Serna.
Ang ilang mga kaliwat karon maoy giila isip “Hiniusang Banay Ni San Roque.”
Daghan nila ang ilado sa kasaysayan sama ni anhing Unang Ginang Leonila Dimataga-Garcia ug Vicente “Tingting” dela Serna nga Gobernador sa Cebu.
Apil sab sa Hiniusang Banay ang kanhi Bise-Gobernador sa Cebu nga si Agnes Magpale ug ang mga Konsehal sa Lapu-Lapu karon nga sila si Jan Vincent dela Serna ug Annabeth “Mama Abeth” Cuizon.
Karong semanaha, saulogon nasab nila ang pista ni San Roque sa Lapu-Lapu City Auditorium human sa nobenaryo diha sa ilang bag-ong kapilya sa Dalan Bonifacio sa Barangay Poblacion.
Atong gikalipay ang ilang pagpakaylap sa mga mithi ni San Roque nga mibuhis sa iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa katawhan.
Viva, Senyor San Roque!