Cuizon: Humba ug uban pa

Kay Cebuano man gyud nang sud-an nga humba, naukyab ta ning miaging semana sa kanhi tigpamaba sa Malakanyang nga si Harry Roque kay naay nagyawyaw sa iyang paghabhab sa maong pagkaon didto sa usa ka salo-salo sa mga sumusunod ni Kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa The Hauge. Si Roque pay imo, aw, mibaws pod siyag yawyaw.
Daku'g impluwensya sa atong kasaysayan ning pagkaon.
Pananglitan, mao ni nahimong ilhanan nga dili diay Muslim ang mga Cebuano kaniadto. Tungod kay si Antonio Pigafetta, ang magsusulat ni Fernando Magallanes nagkanayon niadtong 1521 nga karneng baboy man ang gipangaon sa katawhan dinhi sa una.
Pagkaon sab maoy hinungdan nganong gibalhin ni Miguel Lopez de Legazpi ang sentro sa kagamhanan sa Pilipinas gikan sa Cebu ngadtos Manila niadtong 1571.
Kay sa dihang mipuyo sila si Legazpi sa Fort San Pedro sukad 1565, may mga higayon nga gibaligyaan sila sa mga Cebuano nga sikretong wa makauyon nila og isda nga dunay hilo, hinungdan nga nangasakit ang mga Katsila. Busa, milayas nalang sila si Legazpi ug didto na mipuyo sa Manila nga mao nay nahimong nasudnong kaulohan.
Sa pagsalmot sa mga Cebuano sa Galleon Trade niadtong katuigan sa 1840 pataas, daku sab ang kausaban nga nahimo sa pagkaon sa atong kinabuhi. Tungod kini kay daghang matang sa pagkaon ang nakuha nato gikan sa Mexico sama sa avocado, kapayas, cacao, bayabas, chicos, kamatis, sayote, sili ug ang kinaham natong mais.
Duna say kalabutan ang pagkaon sa dihang mitukod nag mga simbahan ang mga Katsila dinhi. Tungod kay gisagol man sa semento ang puti nga bahin sa mga itlog sa manok nga gikolekta nila niadto isip kabahin sa buhis gikan sa katawhan. Mao kadtoy mipalig-on sa semento sa mga haligi ug bungbong sa mga karaang simbahan nga nagbarog pa hangtod ron bisag way mga kabilya.
Ug giunsa man ang mga pughak sa itlog? Aw, didto nagsugod ang paghimo natog mga tam-is nga pagkaon sama sa leche Flan, yemas, torta, karmelitos ug uban pa.
Gani, si Kanhi Presidente Sergio Osmena Sr. nahilambigit man og pagkaon gikan sa Liloan nga sinagulan og pughak sa itlog. Niadtong gobernador pa siya sa Cebu, gidalitan siya ning usa ka biskwit nga lingin nga iya dayong gihinganlan og Rosquillos. Hangtod ron, popular gihapon ang maong pagkaon nga naapil na sa kampanya sa turismo.
Sa laing bahin, pagkaon sab sa Cebu Country Club ang giganahan ni Kanhi Presidente Manuel Quezon atol sa iyang pag-anhi sa pagbukas sa Kapitolyo niadtong 1938. Apan nasagmuyo kuno si Quezon human wa padulaa og golf kay mga Amerikano raman ang makadula didto sa una. Mao toy usa sa mga hinungdan nga gitukod ang Club Filipino de Cebu (Cebu Business Park na karon).
Ang importanteng leksyon sa kasaysayan nato karon mao nga sa sunod natong hungit og humba, mamilin lang gyud tas uban aron dili ta mayawyawan.