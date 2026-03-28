Cuizon: Importante ang Daycare Centers

Akong kinasingkasing nga pahalipay sa tanang mga mi-gradwar karong tuig-tigtungha 2025-2026!
Mahinungdanon gyud kaayo ang edukasyon. Mao nga makapaguol kaayo ning kasayuran nga adunay krisis karon ang edukasyon sa Cebu.
Matod pas balita, hapit katunga (40%) sa mga tinun-an sa elementarya sa probinsya ang maglisod og basa karon. Samtang katunga sab sa mga bata sa atong mga syudad ang dunay suliran sa pagbasa sama sa Talisay City (52.99%), Lapu-lapu City (45.64%), Toledo City (43.83%) ug Cebu City (46.85%).
Isip tubag, gimandoan na ni Gobernadora Pam Baricuatro ang tanang hingtungdang mga ahensya ug buhatan sa probinsya aron hatagan og pagtagad kining problemaha. Maayo ning iyang pag-aksyon kay matod raba ni Jose Rizal, ang kabataan baya maoy paglaom ning atong nasud.
Usa sa mga hinungdan ining problemaha mao ang kakuwang sa pag-andam sa mga bata sa pagkat-on, labi na sa edad nga 0-5. Ning pangedarona, ang utok sa bata murag espongha nga dali kaayong makatuhop og bisan unsang kasayuran. Kung way saktong motudlo, aw, wa poy matuhop.
Ang mga Daycare Center dakog papel niini. Sa dili pa sila mopatong sa Grade 1, ang mga bata kinahanglang andam sa pagkat-on ug ang paagi ini mao ang pagpatambong nila sa mga kalihukan ug leksyon diha sa Daycare Center. Kasagaran, murag magdula-dula ra na sila didto, apan nagsige na diayg tuhop ang ilang pangutok sa mga angay nilang hisayran ug maandan paingon sa pormal nga pagkat-on na unya sa elementarya.
Mao nga angay pahimug-atan kining mga Daycare Centers. Daghan raba kaayong gagmayng bata ang wa paapila sa mga ginikanan ini ug lagmit kini sila maoy maglisod napod unyag basa inig abot sa pormal nga eskwelahan.
Busa, sa dili pa ta maglantaw sa kurso unya sa atong mga anak inig abot na sa kolehiyo, angay natong sugdan ang paglig-on sa pundasyon sa ilang kaugmaon dinha sa gagmay pa sila.