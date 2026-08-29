Cuizon: Leksyon sa mga kawani sa gobiyerno

Kung nagtrabaho kas gobyerno, di gyud ka gawasnon nga mopabuhagay sa imong mga opinyon kabahin sa politika. Mao ni ang leksyon nga nakat-onan sa duha ka mga kawani sa eskwelahang pangpubliko human sila mipadayag sa ilang politikanhong pagbati pinaa sa social media.
Una mao si Randy Emmanuel Bulanon, prinsipal sa Dimasalang National High School sa Masbate. Iyang gisaway ang dagway nila ni Konggresista Chel Diokno ug Percival Cendana samtang gibiaybiay niya ang sekswalidad ni manlalaban Jesus Falcis.
Ang ikaduha mao si Zenith Enriquez, usa ka magtutudlo sa Danao City. Sa social media, misugyot siya nga pusilon sa baba si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro.
Nagsilbi ning reaksyon ni Enriquez sa giingon ni Castro nga dunay mga magtutudlo nga nakahatag og bati nga mga ehemplo sa mga estudyante. Gisulti kini ni Castro human ang Presidente gisinggitan og dili maayo nga mga pulong sa mga estudyante didto sa Davao.
Samtang dihay mga midayeg sa duha, mas daghang negatibo nga reaksyon ang naani nila ni Bulanon ug Enriquez tungod kay naa man sila sa posisyon nga maka-impluwensya sa mga tinun-an. Labi na human niadtong mga pagpamusil sulod sa eskwelahan sa Tacloban ug Zamboanga, daw dili maayo nga mibuhi silag mga pulong nga posibleng sundon unya sa mga bata.
Gawas pa, kay may pagkapolitikanhon man ang ilang gipangsulti, gipasidan-an sab sila si Bulanon ug Enriquez sa balaod, ang Akta Republika 6713 nga nagdili sa tanang empleyado sa gobyerno sa pagpabuhagay sa ilang pagbati sa publiko kay giisip man sila nga way gilabanan nga partido.
Wa magdugay, nangayog pasaylo ang duha. Ilang giangkon nga sayop ang ilang gibuhat ug nga andam sila nga moatubang sa posibleng aksyon nga ipasaka batok nila sa mga opisyal nga ilang gisaway ug sa Departamento sa Edukasyon mismo.
Ang maong panghitabo angay nga panalaminan sa tanang taga-gobyerno: giisip mo nga mga modelo sa pag-alagad nga tarung, takus, mapaubsanon, propesyonal ug matinud-anon.
Isip mga alagad sa lungsod, siguroha nga ang inyong mga pulong ug binuhatan alang gayud sa tanan ug walay gidapigan.